İstanbul'da Kar Yağışı Trafiği Felç Etti: Yoğunluk Yüzde 90

İstanbul'da Kar Yağışı ve Artan Trafik Sorunları

İstanbul'da etkisini giderek artıran kar yağışı, trafik yoğunluğuna neden oldu. Şehrin birçok noktasında trafik akışı durma noktasına gelirken, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak ölçüldü.

Temel Noktalarda Yoğun Trafik

Özellikle Anadolu Yakası'ndaki Beykoz ilçesinde birçok caddede trafik durdu. Uzun araç kuyrukları oluşurken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne giden yollarda da araçların ilerlemesi mümkün olmuyor. Bunun yanı sıra, otobüsleriyle evlerine gitmeye çalışan pek çok vatandaş, araçlardan inip yürüyüşlerine devam ediyor.

Kar Yağışı Tüm İlçelerde Etkili

Tüm ilçelerde etkisini gösteren kar yağışı, yeşil alanları beyaz bir örtüyle kapladı. Özellikle Avrupa Yakası’nda, kuzey bölgeleri başta olmak üzere her yerde kar yağışı gözlemleniyor. Ayrıca, Taksim ve Sultanahmet gibi gözde turistik mekanlarda kar yağışına karşı ilgi gösteren turistler ve çocuklar, anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektiriyor.

Yaya ve Araç Trafiğinde Zorluklar

Ana arterlerdeki kar yağışı yoğunluğu, cadde ve sokaklarda biriken kar nedeniyle yayaların yürümekte zorlanmasına yol açıyor. Şişli ve Kağıthane ilçelerinde araçların yokuşları çıkmada zorluk yaşadığı gözlemlendi. Bu durum, İstanbulluların günlük yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor.