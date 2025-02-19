İstanbul'da Kar Yağışı Trafiği Felç Etti: Yoğunluk Yüzde 90

İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı, trafik yoğunluğunu yüzde 90'a çıkararak araç trafiğini olumsuz etkiledi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 17:17
İstanbul'da Kar Yağışı Trafiği Felç Etti: Yoğunluk Yüzde 90

İstanbul'da Kar Yağışı ve Artan Trafik Sorunları

İstanbul'da etkisini giderek artıran kar yağışı, trafik yoğunluğuna neden oldu. Şehrin birçok noktasında trafik akışı durma noktasına gelirken, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak ölçüldü.

Temel Noktalarda Yoğun Trafik

Özellikle Anadolu Yakası'ndaki Beykoz ilçesinde birçok caddede trafik durdu. Uzun araç kuyrukları oluşurken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne giden yollarda da araçların ilerlemesi mümkün olmuyor. Bunun yanı sıra, otobüsleriyle evlerine gitmeye çalışan pek çok vatandaş, araçlardan inip yürüyüşlerine devam ediyor.

Kar Yağışı Tüm İlçelerde Etkili

Tüm ilçelerde etkisini gösteren kar yağışı, yeşil alanları beyaz bir örtüyle kapladı. Özellikle Avrupa Yakası’nda, kuzey bölgeleri başta olmak üzere her yerde kar yağışı gözlemleniyor. Ayrıca, Taksim ve Sultanahmet gibi gözde turistik mekanlarda kar yağışına karşı ilgi gösteren turistler ve çocuklar, anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektiriyor.

Yaya ve Araç Trafiğinde Zorluklar

Ana arterlerdeki kar yağışı yoğunluğu, cadde ve sokaklarda biriken kar nedeniyle yayaların yürümekte zorlanmasına yol açıyor. Şişli ve Kağıthane ilçelerinde araçların yokuşları çıkmada zorluk yaşadığı gözlemlendi. Bu durum, İstanbulluların günlük yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Şile Otoyolu Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
2
Kırklareli'nde Kar Kalınlığı Yarım Metreye Ulaştı: Ulaşımda Zorluklar
3
AB'nin İsrail ile Ortaklık Konseyi Toplantısına Tepkiler Artıyor
4
TBMM Genel Kurulu'nda Siyasi Çekişmeler ve Terörle Mücadele Vurgusu
5
Kars'ta Kar ve Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
6
Adana'da Dolandırıcılığa 5 Yıl 6 Ay Ceza: 29 Bin Lira Zarar!
7
CHP'li Suiçmez'den UYAP Verileriyle İcra Artışı Vurgusu

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!