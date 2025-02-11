İstanbul'da Kara Rağmen Denize Giren Cesur Adam: Büyükçekmece'de İlginç Anlar

İstanbul'da Kar Yağışı ve İlginç Olaylar

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımı ciddi şekilde aksatırken, Büyükçekmece sahilinde sıra dışı bir olay yaşandı. Buz gibi havaya aldırmadan, mayo giymiş bir adam denize girdi. Bu cesur davranış, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Ulaşımda Aksamalar ve Mahsur Kalan Otobüsler

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren özellikle kuzeydeki ilçelerde etkisini gösterdi. Başakşehir'deki Kayabaşı Mahallesi'nde, kar nedeniyle çok sayıda İETT otobüsü yolda kaldı. Bir vatandaş, evinin penceresinden otobüsleri kaydederek, "Burası otobüs son durağı gibi oldu. Allah yolda kalanlara yardım etsin ama günler öncesinde belirtilen kar yağışı uyarısı pek dikkate alınmamış gibi duruyor. Yazık değil mi?" ifadelerini kullandı.

Buzlanan Yolda İlginç Görüntüler

İlçede, buzlanan yolda geriye kayan bir tır da aydınlatma direğine çarparak durabildi. Aynı zamanda, Büyükçekmece'de soğuk havaya aldırmadan denize giren adamın yanı sıra, yokuş aşağı kayan bir otomobilin sağ ve sol ön kapılarını tutmaya çalışan iki kişinin çabası da dikkat çekti ve ilginç anlara sahne oldu.

İstanbul'da kış koşulları devam ederken, bu tür olaylar sosyal medyada geniş yankı buldu.