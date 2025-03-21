İstanbul'da Karaya Oturan Dökme Yük Gemisi İçin Kurtarma Operasyonu Başlatıldı

İstanbul Ahırkapı Demir Sahası'nda karaya oturan dökme yük gemisi için kurtarma çalışmaları başladı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 09:20
İstanbul'da Karaya Oturan Dökme Yük Gemisi İçin Kurtarma Operasyonu Başlatıldı

İstanbul'da, Rusya'dan Mozambik'e giden dökme yük gemisi "XIN HAI TONG 37" için kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı. Geminin Ahırkapı Demir Sahası'nda karaya oturmasıyla beraber, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yetkilileri kurtarma ekiplerini olay yerine sevk etti.

Geminin 190 metre uzunluğundaki yapısı ile dikkat çektiği belirtildi. Kurtarılması için, kılavuz kaptan, kurtarma uzmanı, balık adam ekibi ve KEGM-4 hızlı tahlisiye botu gibi uzman ekipmanlar kullanılıyor. Ayrıca, Kurtarma-7 römorkörü de olay yerine yönlendirilmiş durumda.

Ekipler, olay yerinde kurtarma çalışmalarına başlamış olup, süreç devam ediyor. Olayla ilgili gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.

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