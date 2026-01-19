İstanbul'da Karla İmtihan: Vatandaşlar Yollarda Zorluk Yaşadı

Havadan görüntüler zorlu anları kaydetti

İstanbul’da etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Sabahın ilk ışıklarında işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı.

Karlı kaplanan yollarda ve kaldırımlarda yürümeye çalışan kişiler büyük güçlük çekti. Bazı alanlarda merdivenlerden inmeye çalışanların düşmemek için yoğun çaba sarf ettiği görüldü.

Bu zor anlar, yapılan havadan çekimlerle kayıt altına alındı; görüntüler, kentteki ulaşım ve yaya hareketliliğinin olumsuz etkilendiğini gözler önüne serdi.

