İstanbul'da Karla İmtihan: Vatandaşlar Yollarda Zorluk Yaşadı

İstanbul'da etkili kar yağışı kenti beyaza bürüdü; vatandaşlar karlı yollarda yürümekte zorlandı, merdivenlerde düşmemek için çaba gösterdi. O anlar havadan görüntülendi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:23
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:25
İstanbul'da Karla İmtihan: Vatandaşlar Yollarda Zorluk Yaşadı

İstanbul'da Karla İmtihan: Vatandaşlar Yollarda Zorluk Yaşadı

Havadan görüntüler zorlu anları kaydetti

İstanbul’da etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Sabahın ilk ışıklarında işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı.

Karlı kaplanan yollarda ve kaldırımlarda yürümeye çalışan kişiler büyük güçlük çekti. Bazı alanlarda merdivenlerden inmeye çalışanların düşmemek için yoğun çaba sarf ettiği görüldü.

Bu zor anlar, yapılan havadan çekimlerle kayıt altına alındı; görüntüler, kentteki ulaşım ve yaya hareketliliğinin olumsuz etkilendiğini gözler önüne serdi.

İSTANBUL'DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI VATANDAŞLARA ZOR ANLAR YAŞATTI. KARLA KAPLI YOLLARDA YÜRÜMEYE...

İSTANBUL'DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI VATANDAŞLARA ZOR ANLAR YAŞATTI. KARLA KAPLI YOLLARDA YÜRÜMEYE ÇALIŞAN VATANDAŞLARIN KARLA İMTİHANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

İSTANBUL'DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI VATANDAŞLARA ZOR ANLAR YAŞATTI. KARLA KAPLI YOLLARDA YÜRÜMEYE...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Gerçek Buz Pistleri: Kültürpark ve Bostanlı'da Kış Keyfi
2
Tirilye'de 2026 Denizden Haç Çıkarma Töreni — Metropolit Maksimos Yönetiminde Ayin
3
Taksim'de Kar: İstiklal Caddesi Beyaza Büründü
4
Beylikdüzü'nde Trafik Durdu
5
Sultangazi Beyaza Büründü — İstanbul'da Kar Manzarası
6
Sancaktepe Belediyesi'nden 24 Esaslı Kış Mücadelesi: 85 Araç, 750 Personel Hazır
7
Bahçelievler'de Lapa Lapa Kar: Yenibosna E-5 Havadan Görüntülendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları