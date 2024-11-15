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İstanbul'da Mesai Sonu Trafik Yoğunluğu Tırmanıyor

İstanbul'da mesai bitiminin ardından trafiğin yoğunluğu Avrupa ve Anadolu Yakası'nda etkili oluyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 17:59
İstanbul'da Mesai Sonu Trafik Yoğunluğu Tırmanıyor

İstanbul'da haftanın son mesai günü itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu artmış durumda. Avrupa Yakası'nda, mesai saatinin sona ermesi ve aralıklarla etkili olan yağışlar nedeniyle yoğun trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde başlıyor ve Okmeydanı'na kadar etkiliyor.

D-100 kara yolu'nda, Haliç'ten Avcılar'a kadar çift yönlü bir trafik yoğunluğu gözlemleniyor. TEM Otoyolu'nda ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışından Gaziosmanpaşa'ya kadar yoğun seyir devam ediyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy ile Kartal arası her iki yönde de yoğunluk yaşanıyor. Şile Otoyolu'ndaki Üsküdar ve Ümraniye kesiminde, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında trafik yoğunluğu dikkat çekiyor.

Tuzla ve Sancaktepe mevkilerinde Edirne istikametinde trafik akışı ağır ilerliyor. Avrupa Yakası'na ulaşımda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde sıkışıklık, Uzunçayır'dan başlamaktadır. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Ataşehir arasında çift yönlü bir trafik yoğunluğu gözlemleniyor.

Her iki yakada da bazı ana arterler, sahil yolları ve TEM bağlantı yolları'nda trafik yoğunluğu yaşanmaktadır. Özellikle Zeytinburnu ve Cevizlibağ gibi aktarma merkezlerinde yolcu yoğunlukları artmış durumda.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaşırken, Avrupa Yakası'nda bu oran yüzde 87, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 90 olarak ölçülmüştür.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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