İstanbul'da Miras İhtilafı: Amcasını Öldüren Yeğen Tutuklandı

İstanbul'un Şişli ilçesinde yaşanan korkunç bir olayda, miras paylaşımında yaşanan anlaşmazlık sonucunda yeğen C.K. (20), amcası Taştan Karaca'yı (52) silahla öldürdü. Olay, 15 Mart tarihinde 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta gerçekleşti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, miras yüzünden çıkan tartışma sonrası yaşanan cinayet üzerine kapsamlı bir inceleme başlattı. Olayın detaylarına göre, C.K., amcası Karaca ile birlikte bulunduğu daireden ayrıldıktan sonra dışarıda beklerken, hiçbir şey söylemeden 3-4 el ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Ekipler olay yerinde bulduğu 4 mermi kovanı ile birlikte, C.K.'nin izini sürdü. Maktulün kardeşi A.K., olayın ardında yatan sebep olarak yeğenleri arasında miras konusundaki husumeti gösterdi. Bu bilgi, cinayet soruşturmasını derinleştirdi.

C.K.'nin yer göstermesi sonucunda, olayda kullanılan ruhsatsız tabancanın Rumeli Hisarüstü'nde çalılık alanda ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildiği sırada hakimlikçe tutuklandı.

Bu olay, miras anlaşmazlıklarının ne kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceğinin bir örneği olarak kayıtlara geçti.