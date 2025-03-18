İstanbul'da Miras İhtilafı: Amcasını Öldüren Yeğen Tutuklandı

Şişli'de miras paylaşımı yüzünden amcasını öldüren yeğen C.K., gözaltına alındı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 11:26
İstanbul'da Miras İhtilafı: Amcasını Öldüren Yeğen Tutuklandı

İstanbul'un Şişli ilçesinde yaşanan korkunç bir olayda, miras paylaşımında yaşanan anlaşmazlık sonucunda yeğen C.K. (20), amcası Taştan Karaca'yı (52) silahla öldürdü. Olay, 15 Mart tarihinde 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta gerçekleşti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, miras yüzünden çıkan tartışma sonrası yaşanan cinayet üzerine kapsamlı bir inceleme başlattı. Olayın detaylarına göre, C.K., amcası Karaca ile birlikte bulunduğu daireden ayrıldıktan sonra dışarıda beklerken, hiçbir şey söylemeden 3-4 el ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Ekipler olay yerinde bulduğu 4 mermi kovanı ile birlikte, C.K.'nin izini sürdü. Maktulün kardeşi A.K., olayın ardında yatan sebep olarak yeğenleri arasında miras konusundaki husumeti gösterdi. Bu bilgi, cinayet soruşturmasını derinleştirdi.

C.K.'nin yer göstermesi sonucunda, olayda kullanılan ruhsatsız tabancanın Rumeli Hisarüstü'nde çalılık alanda ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildiği sırada hakimlikçe tutuklandı.

Bu olay, miras anlaşmazlıklarının ne kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceğinin bir örneği olarak kayıtlara geçti.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Buca'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı ve Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
2
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Kritik Açıklamalar: Terörle Mücadele Devam Edecek
3
Adana'da Bağımlılıkla Mücadele Paneli Gerçekleşti
4
Çanakkale Savaşları'nın Tek Kadın Gazetecisi: Wanda Zembruska'nın Günlükleri
5
Büyük Aile Platformu Gündüz Kuşağı Programlarına Dikkat Çekiyor
6
Artvin'de Heyelan Felaketi: 1 Ev Yıkıldı, 2 Ev Ağır Hasar Aldı
7
2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı