İstanbul'da Musluklardan Kirli Su Akan Vatandaşlar Tepkili

İstanbul'da Kirli Su Krizi

İstanbul'da özellikle Üsküdar, Bakırköy, Bağcılar, Bahçelievler ve Güngören gibi ilçelerde, musluklardan akan kirli su, vatandaşların isyanına yol açtı. Birçok kişi sosyal medya üzerinden yaşadıkları sorunu paylaşarak, yetkililerden acil çözüm talep etti.

Sosyal Medya Üzerinden Tepkiler

Kirli suyun akışına dair görüntüler paylaşan vatandaşlar, durumun ciddiyetini vurguladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) gibi kurumlara yönelik eleştiriler de hızla arttı.

İSKİ'den Açıklama

Konu hakkında İSKİ tarafından yapılan açıklamada, "Çamlıca-Salacak hattımızdaki arıza nedeniyle, suyun renginde değişiklikler meydana gelmiştir. Bu durumun insan sağlığına olumsuz bir etkisi yoktur" ifadeleri yer aldı. İSKİ, ilgili birimlerin sahada çalışmalara devam ettiğini ve sorunun en kısa sürede çözüleceğini duyurdu.

Yaşanan bu sorun, İstanbul'daki su altyapısının güncellenmesi konusunu yeniden gündeme getirirken, vatandaşların sağlıklı suya erişimi konusunda yaşanan sıkıntılar da dikkat çekiyor.

İstanbul'da birçok ilçede musluklardan akan kirli su, vatandaşların tepkisine yol açtı. Bazı vatandaşlar da mutfak ve banyolarında yer alan musluklardan akan kirli su görüntülerini paylaşarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) tepkilerini dile getirdi.

İstanbul'da birçok ilçede musluklardan akan kirli su, vatandaşların tepkisine yol açtı. Bazı vatandaşlar da mutfak ve banyolarında yer alan musluklardan akan kirli su görüntülerini paylaşarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) tepkilerini dile getirdi.