İstanbul'da Narkogüç-46 operasyonu ile yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu ticareti ve satışı yapanlara yönelik İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü'nün Sancaktepe, Çekmeköy ve Esenyurt ilçelerinde yaptığı operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye gönderildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanma kararıyla cezaevine konuldu.

OPERASYONDA 221 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucu madde üreticileri, satıcıları ve sokak satıcılarına karşı 41 ilde yapılan "Narkogüç-46" operasyonlarının sonuçlarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu. Yerlikaya, operasyonlarda 221 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 153 bin uyuşturucu hapın yanı sıra 201 zanlının da ele geçirildiğini belirtti. Operasyonların İstanbul ayağında ise 31 kilogram esrar, 1 milyon 960 bin adet uyuşturucu hap ve 6 adet hap basma makinesi bulunduğu kaydedildi.