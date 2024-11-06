İstanbul'da Otomobil Hırsızlığına İlişkin İki Tutuklama

İstanbul'da Hırsızlık Operasyonu

İstanbul'un farklı ilçelerinde otomobil ve plaka hırsızlığı olayları sonrasında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği harekete geçti.

Olayın Detayları

Ekipler, Esenler, Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt bölgelerinde 3 otomobil, 2 plaka ve 7 araç konsolu hırsızlığı hakkında gelen ihbarları değerlendirdi.

Şüphelilerin Yakalanması

Yapılan incelemeler sonucunda, hırsızlıkları gerçekleştiren şahısların Y.A. ve T.E. olduğu belirlendi. Emniyet güçleri, Bu kişilerin ikametlerini tespit ederek Bağcılar’da bir operasyon düzenledi. Operasyonda, çalıntı bir araç da ele geçirildi.

Yasal Süreç

Gözaltına alınan Y.A. ve T.E., emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edildi. Şahıslar, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.