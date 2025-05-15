İstanbul'da Park Sorunu: Otopark Ücretleri 400 TL'ye Ulaşıyor

İstanbul'da sürücü olmanın zorlukları artmaya devam ediyor. Trafik yoğunlukları ve otopark sorunları, sürücülerin yaşadığı çileyi katlıyor. Her gün yaklaşık 6 milyon aracın trafiğe çıktığı bu şehirde, araç park etmek adeta bir işkence haline gelmiş durumda.

Trafik Kaosu ve Park Yeri Krizi

Megakent İstanbul'un her köşesi, sabahın ilk ışıklarından gecenin geç saatlerine kadar bitmeyen bir trafik deryasıyla dolup taşıyor. Sürücüler, yalnızca sıkışıklıkla değil, aynı zamanda park yeri bulamamanın yarattığı stresle de mücadele etmek zorunda kalıyor. Özellikle iş merkezleri, alışveriş bölgeleri ve turistik alanların yoğun olduğu yerlerde park yeri bulmak oldukça zor.

Kamu Otoparklarının Yetersizliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait İSPARK gibi kamuya ait otoparklar, fiyatları ile vatandaşların tercihi olsa da, yetersizlik nedeniyle çoğu zaman dolu. Yetersiz sayıda otopark noktasından dolayı sürücüler mecburen özel işletmelere yönelmek zorunda kalıyor.

Özel Otopark Fiyatları Eşitsizleşiyor

Ancak bu çözüm, sürücülerin cüzdanları için yeni bir zorluk anlamına geliyor. Özel otoparklarda yaşanan fiyat artışları, orta gelirli vatandaşlar için neredeyse ulaşılmaz hale gelmiş durumda. Bazı özel otoparklarda bir saatlik ücret 200 ila 400 TL arasında değişiyor. Günlük park süresinin maliyeti ise 1.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Sonuç Olarak

İstanbul'da araç sahibi olmanın zorlukları, park yeri bulmanın imkansızlığı ve yükselen otopark fiyatları ile birleşince, sürücülerin yaşadığı deneyim adeta bir kabusa dönüşüyor. Söz konusu durumu çözmek için hem kamu hem de özel sektörün atacağı adımlar büyük önem taşıyor.