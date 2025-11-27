İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Akşam Saatlerinde %85'e Ulaştı

İstanbul'da akşam iş çıkışı saatlerinde trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre %85'e çıktı; E-5'te uzun araç kuyrukları oluştu.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 19:23
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 19:23
İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Akşam Saatlerinde %85'e Ulaştı

İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Akşam Saatlerinde %85'e Ulaştı

Trafik Yoğunluğu Haritası Verileri

İstanbul’da akşam iş çıkışı saatlerinde trafik yoğunluğu belirgin şekilde arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu %85 olarak ölçüldü.

E-5 Karayolunda, Avrupa ve Anadolu yakaları istikametine giden araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Bu durum, özellikle işten ve okuldan dönen vatandaşların evlerine ulaşmasını güçleştirdi.

Yoğunluk, akşam saatlerinde şehir genelinde trafik akışını olumsuz etkiledi; sürücüler ve yolcular gecikmelerle karşılaştı.

İSTANBUL’DA AKŞAM SAATLERİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 85’E ULAŞTI.

İSTANBUL’DA AKŞAM SAATLERİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 85’E ULAŞTI.

İSTANBUL’DA AKŞAM SAATLERİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 85’E ULAŞTI.

İLGİLİ HABERLER

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Papa 14. Leo İstanbul'a Geldi — Atatürk Havalimanı'nda Vali Davut Gül Karşıladı
2
Şanlıurfa’da 1 Ton Kaçak Et Ele Geçirildi
3
Hong Kong Yangını: Prestige Construction'dan 3 Kişi 'Cinayet' Suçlamasıyla Gözaltında
4
Diyarbakır Hani’de okul yemeği sonrası öğrenciler hastanelik oldu
5
Aydın'da CHP'li Belediyeler cenaze ve defin hizmetlerini sonlandırdı
6
Samsun Şehir Hastanesi'nden MHRS randevu uyarısı
7
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?