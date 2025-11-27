İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Akşam Saatlerinde %85'e Ulaştı
Trafik Yoğunluğu Haritası Verileri
İstanbul’da akşam iş çıkışı saatlerinde trafik yoğunluğu belirgin şekilde arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu %85 olarak ölçüldü.
E-5 Karayolunda, Avrupa ve Anadolu yakaları istikametine giden araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Bu durum, özellikle işten ve okuldan dönen vatandaşların evlerine ulaşmasını güçleştirdi.
Yoğunluk, akşam saatlerinde şehir genelinde trafik akışını olumsuz etkiledi; sürücüler ve yolcular gecikmelerle karşılaştı.
