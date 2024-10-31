İstanbul'da UKOME Toplantısı: Yenilikler ve Kararlar

İstanbul'da UKOME Toplantısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, önemli kararların alındığı bir oturum olarak gerçekleştirildi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün başkanlık ettiği toplantı, Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

Marmaray ve Metro Hattı Entegrasyonu

Toplantıda, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Marmaray ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Türkiye Kart sistemine entegrasyonu kararlaştırıldı. Bu entegrasyonun, toplu taşıma kullanıcılarına önemli kolaylıklar sağlaması hedefleniyor.

Yayalaştırma Projeleri Onaylandı

Toplantıda, Fatih ilçesindeki Seyyid Ömer Cami Aralığı Sokak ve Eski Vezir Sokağı ile Silivri'deki Küçükhasfırın Sokak ve Fikret Gündoğan Sokağı'nın yayalaştırılmasına yönelik teklifler de onaylandı.

Parkomat Projesi ve EDS Muafiyetleri

Kağıthane Cendere Caddesi'nde 18 araçlık parkomat projesinin karara bağlandığı toplantıda, İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı bazı araçlara Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) muafiyeti sağlanması da onaylandı.

Ticari Plakalar İçin Yeni Düzenlemeler

Toplantıda ayrıca, araç, sicil ve tescil sisteminde kayıp, çalıntı ve mükerrer şerhi bulunan ticari plakalara Karayolları Trafik Yönetmeliği gereği UKOME tarafından yeni plaka verilmesi kararlaştırıldı.

Sirkeci-Harem Vapur Hattı'nın Taşınması

Sirkeci-Harem Arabalı Vapur Hattı'nın Yenikapı'ya taşınması teklifi ile İBB Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü'ne ait 94 araç için EDS muafiyeti teklifi, tekrar değerlendirilmek üzere alt komisyona havale edildi.

Taşıt Düzenlemeleri

Marmaray ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Türkiye Kart sistemine entegrasyonu ve tarifenin belirlenmesi konularında alınan kararların yanı sıra, Sirkeci-Harem ve İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hatları ile geçiş yapan taşıtların düzenlenmesine dair teklifler de kabul edildi.