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İstanbul'da Yangın Önlemleri Denetleme Komisyonu Kuruluyor

İstanbul'da her ilçede 'Yangın Önlemleri Denetleme Komisyonu' kurulacak. Denetimlerle yangın güvenliği artırılacak.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 17:13
İstanbul'da Yangın Önlemleri Denetleme Komisyonu Kuruluyor

İstanbul Valiliği, her ilçede kaymakamlıkların koordinasyonunda "Yangın Önlemleri Denetleme Komisyonu" kurulacağını duyurdu. Vali Davut Gül'ün imzasıyla kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda, 19 Aralık 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik"e atıfta bulunuldu.

Yönetmelik gereği, kamu ve özel kuruluşlar ile bireyler tarafından kullanılan tüm yapı ve binaların yangın güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmasının önemi vurgulandı. Yangınların en aza indirilmesi adına alınacak tedbirler, organizasyon, eğitim ve denetim süreçlerinin önemine dikkat çekildi.

Yazıda, şu ifadeler yer aldı: "Kaymakamlarımız koordinasyonunda her ilçede; Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve gerektiğinde İlçe Jandarma Komutanlığı ile denetlenecek kuruma bağlı temsilcilerden oluşan bir komisyon kurulacaktır. Bu komisyon, umuma açık yerlerin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunu denetleyecektir."

Denetimlerin sonucunda mevzuata uygunluğu sağlanmayan binaların tespit edilip, sahiplerinin uyarılacağı ve eksiklikleri tamamlamayan yerler için cezai işlemler uygulanacağı belirtildi. Bu süreç, kaymakamlar ve ilgili kamu kurum temsilcileri tarafından titizlikle takip edilecektir.

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