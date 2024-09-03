Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İstanbul'da Yarısı Bizden Kampanyası ile Kentsel Dönüşüm Devam Ediyor

İstanbul'da Yarısı Bizden Kampanyası çerçevesinde kentsel dönüşüm projeleri hız kazanıyor, destekler artıyor.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 11:06
İstanbul'da Yarısı Bizden Kampanyası ile Kentsel Dönüşüm Devam Ediyor

Yarısı Bizden Kampanyası İstanbul'da Hızla İlerliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da yürütülen yapısal dönüşüm projeleri kapsamında Yarısı Bizden Kampanyası'nda önemli gelişmeler kaydedildi. Dönüşüm sürecinin başarılı olması için devlet ve vatandaşın el birliğiyle çalışması gerektiğini vurgulayan Bakan Murat Kurum, yeni kampanya döneminin 8 Ağustos itibarıyla başladığını duyurdu.

Destek ve Kolaylıklar

Bakanlığın açıklamalarına göre, kampanyaya katılanlar için toplamda 1,5 milyon lira hibe ve kredi sağlanacak. Bu destekle, riskli konutlarını güvenle yeniden inşa edebilecekler. Her bir hak sahibi için 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira tahliye desteği sunulacak. Kredi geri ödemelerine ise yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlanacak.

Kampanyanın Önceki Dönemi

Geçtiğimiz yıl 26 Nisan ile 2 Haziran arasında gerçekleştirilen ilk başvuru dönemi sırasında e-Devlet üzerinden 106 bin 225 bina ve 1 milyon 225 bin 63 bağımsız bölüme dair talepler alınmıştı. Yeni dönemde ise başvuru tarihine dair herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Ayrıca otopark ve sığınak proje metrekaresi bu kapsama dahil edilmeyecek.

Finansal Destek ve Uygulama Süreci

Yüklenici firmaya sunulan desteklerin yüzde 30'u, iş başlangıcında peşin olarak ödenecek. Kredi faizleri ise ilk yıl süresince uygulanmayacak ve ödeme 10 yıl vade ile gerçekleştirilecek.

Bakan Murat Kurum, sosyal medya üzerinden de kampanyadan yararlanan vatandaşların görüşlerini ve devam eden inşaat süreçlerine dair görüntüleri paylaşarak, sürecin ne denli önemli olduğunu gözler önüne serdi.

Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan...

Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası'na başvuranların yapılarının inşasının sürdüğünü bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan...

Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası'na başvuranların yapılarının inşasının sürdüğünü bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan...

Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası'na başvuranların yapılarının inşasının sürdüğünü bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan...

Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası'na başvuranların yapılarının inşasının sürdüğünü bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan...

Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası'na başvuranların yapılarının inşasının sürdüğünü bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar