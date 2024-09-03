İstanbul'da Yarısı Bizden Kampanyası ile Kentsel Dönüşüm Devam Ediyor

Yarısı Bizden Kampanyası İstanbul'da Hızla İlerliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da yürütülen yapısal dönüşüm projeleri kapsamında Yarısı Bizden Kampanyası'nda önemli gelişmeler kaydedildi. Dönüşüm sürecinin başarılı olması için devlet ve vatandaşın el birliğiyle çalışması gerektiğini vurgulayan Bakan Murat Kurum, yeni kampanya döneminin 8 Ağustos itibarıyla başladığını duyurdu.

Destek ve Kolaylıklar

Bakanlığın açıklamalarına göre, kampanyaya katılanlar için toplamda 1,5 milyon lira hibe ve kredi sağlanacak. Bu destekle, riskli konutlarını güvenle yeniden inşa edebilecekler. Her bir hak sahibi için 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira tahliye desteği sunulacak. Kredi geri ödemelerine ise yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlanacak.

Kampanyanın Önceki Dönemi

Geçtiğimiz yıl 26 Nisan ile 2 Haziran arasında gerçekleştirilen ilk başvuru dönemi sırasında e-Devlet üzerinden 106 bin 225 bina ve 1 milyon 225 bin 63 bağımsız bölüme dair talepler alınmıştı. Yeni dönemde ise başvuru tarihine dair herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Ayrıca otopark ve sığınak proje metrekaresi bu kapsama dahil edilmeyecek.

Finansal Destek ve Uygulama Süreci

Yüklenici firmaya sunulan desteklerin yüzde 30'u, iş başlangıcında peşin olarak ödenecek. Kredi faizleri ise ilk yıl süresince uygulanmayacak ve ödeme 10 yıl vade ile gerçekleştirilecek.

Bakan Murat Kurum, sosyal medya üzerinden de kampanyadan yararlanan vatandaşların görüşlerini ve devam eden inşaat süreçlerine dair görüntüleri paylaşarak, sürecin ne denli önemli olduğunu gözler önüne serdi.

Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası'na başvuranların yapılarının inşasının sürdüğünü bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası'na başvuranların yapılarının inşasının sürdüğünü bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası'na başvuranların yapılarının inşasının sürdüğünü bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası'na başvuranların yapılarının inşasının sürdüğünü bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası'na başvuranların yapılarının inşasının sürdüğünü bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.