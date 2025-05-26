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İstanbul'da Yoğun Yağış Trafik Yoğunluğunu Yüzde 81'e Çıkardı

İstanbul'da yoğun yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı. Avrupa ve Anadolu Yakası'nda ulaşımda ciddi aksamalar yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 09:35
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 09:35
İstanbul'da Yoğun Yağış Trafik Yoğunluğunu Yüzde 81'e Çıkardı

İstanbul'da Trafik Sorunları Büyüyor

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde *yağışın* etkisiyle bazı bölgelerde ulaşımda aksaklıklar meydana geldi. Dün geceden bu yana devam eden yağış, sabah saatlerinde *kent genelindeki trafik yoğunluğunu* artırdı.

Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki Durum

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Ankara yönünde Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Zeytinburnu, Topkapı, Okmeydanı, Çağlayan ve Zincirlikuyu noktalarında araçlar güçlükle ilerliyor. *Trafik yoğunluğu*, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Uzunçayır'dan itibaren başlıyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolu Edirne istikametinde Kartal ve Göztepe arasında trafik yoğunluğu gözlemlenirken, ters yönde Uzunçayır kavşağından Maltepe'ye kadar sürüyor. TEM Otoyolu'nda Edirne yönünde *Sultanbeyli'den Ataşehir'e*, Ankara istikametinde ise *Çamlıca Gişeleri* öncesinde araçlar güçlükle ilerliyor.

Toplu Taşımada Yoğunluk Artıyor

Gün içinde etkisini artıran yağışlarla birlikte yolcular zor anlar yaşadı. Bazı yolcular yaya geçitleri ile köprü altlarına sığınırken, bazıları da duraklarda beklemek zorunda kaldı. Metrobüs ve metro duraklarında da benzer görüntüler yaşanıyor. Yolcular, toplu taşıma araçlarına binmek için uzun süre sıra beklemek zorunda kalıyor.

Trafik Yoğunluğu ve Deniz Seferleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, kent genelinde *trafik yoğunluğu yüzde 81* olarak ölçülürken, Avrupa Yakası'nda *yüzde 74*, Anadolu Yakası'nda ise *yüzde 90* olarak kaydedildi. Elverişsiz hava koşulları, deniz seferlerini de etkiledi. Şehir Hatları, "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattı seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır," açıklamasında bulundu.

İstanbul'da, haftanın ilk iş gününde yağışın da etkisiyle bazı bölgelerde ve ana arterlerde...

İstanbul'da, haftanın ilk iş gününde yağışın da etkisiyle bazı bölgelerde ve ana arterlerde ulaşımda aksamalar meydana geldi. Metrobüs ve metro duraklarında da trafik akışında olduğu gibi yoğunluk yaşanıyor. Yolcular, duraklarda toplu taşıma araçlarına binmek için uzun süre sıra bekliyor.

İstanbul'da, haftanın ilk iş gününde yağışın da etkisiyle bazı bölgelerde ve ana arterlerde...

İstanbul'da, haftanın ilk iş gününde yağışın da etkisiyle bazı bölgelerde ve ana arterlerde ulaşımda aksamalar meydana geldi. Metrobüs ve metro duraklarında da trafik akışında olduğu gibi yoğunluk yaşanıyor. Yolcular, duraklarda toplu taşıma araçlarına binmek için uzun süre sıra bekliyor.

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