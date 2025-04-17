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İstanbul Dijital Sanat Festivali Paris'te Ön Gösterimle Başladı

İstanbul Dijital Sanat Festivali'nin ön gösterimi Paris'te yapıldı. 'Hafıza Anadolu' yapay zeka eseri dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 23:33
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 23:33
İstanbul Dijital Sanat Festivali Paris'te Ön Gösterimle Başladı

İstanbul Dijital Sanat Festivali Paris'te Tanıtıldı

Bu yılki İstanbul Dijital Sanat Festivalinin (IDAF) ön gösterimi, Fransa’nın başkenti Paris'te gerçekleştirildi. Etkinlik, hem yerel hem de uluslararası sanatseverlerin yoğun ilgisini çekti.

Hafıza Anadolu: Yapay Zekanın Sanatla Buluşması

Ön gösterimde, AA’nın arşiv görselleriyle üretilenHafıza Anadolu” adlı yapay zeka sanat eseri de tanıtıldı. Bu eser, Anadolu’nun zengin kültürel mirasını ve tarihini modern bir yorumla sunarak, ziyaretçilerin ilgisini topladı.

Festival, dijital sanatların geleceği hakkında önemli tartışmalara ev sahipliği yaparken, sanatçıların yenilikçi projelerini de sergileyerek, sanatı teknoloji ile harmanlayan bir platform oluşturmayı hedefliyor.

İstanbul Dijital Sanat Festivalinin (IDAF) bu yılki ön gösterimi, Fransa’nın başkenti Paris’te...

İstanbul Dijital Sanat Festivalinin (IDAF) bu yılki ön gösterimi, Fransa’nın başkenti Paris’te yapıldı. Anadolu Ajansının (AA) “Global İletişim Ortağı” olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, Türk Telekom ve PASHA Bank ana sponsorluğunda, Mezo tarafından hayata geçirilen ve haziranda İstanbul’da 5’incisi düzenlenecek IDAF’ın ön gösterimi, Azerbaycan Büyükelçiliği Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İstanbul Dijital Sanat Festivalinin (IDAF) bu yılki ön gösterimi, Fransa’nın başkenti Paris’te...

İstanbul Dijital Sanat Festivalinin (IDAF) bu yılki ön gösterimi, Fransa’nın başkenti Paris’te yapıldı. Anadolu Ajansının (AA) “Global İletişim Ortağı” olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, Türk Telekom ve PASHA Bank ana sponsorluğunda, Mezo tarafından hayata geçirilen ve haziranda İstanbul’da 5’incisi düzenlenecek IDAF’ın ön gösterimi, Azerbaycan Büyükelçiliği Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

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