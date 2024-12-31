İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden Yeni Yıl Huzur Klibi Yayınlandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden Yeni Yıl Huzur Klibi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yeni yıl dolayısıyla "İstanbul'un huzuru" ve "Türkiye'nin huzuru" etiketleriyle dikkat çekici bir klip hazırladı. Bu klip, il müdürlüğünün sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı.

Klipte, "2024’te olduğu gibi 2025’te de huzur ve güvenliğiniz için her zaman yanınızda daima görev başındayız" ifadelerine yer veriliyor. Huzur mesajı veren bu klipte, kentin tarihi, turistik ve önemli noktaları yer aldı.

Öne Çıkan Mekanlar ve Güvenlik Önlemleri

Klip, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile başlayarak, Ortaköy, Kadıköy, Kız Kulesi, Galata Kulesi, Haliç Köprüsü, Sultanahmet Camisi ve Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi gibi ikonik noktalara yer veriyor. Ayrıca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’ne de dikkat çekiliyor.

Dron ile çekilen klipte, her noktada çeşitli şubeler tarafından alınan önlemler kapsamında görevli polis memurları dikkatlice izleniyor. Emniyet araçlarının ve polis helikopterlerinin görüntüleri, klibin güvenlik temalı mesajını güçlendiriyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yeni yıl dolayısıyla "İstanbul'un huzuru" ve "Türkiye'nin huzuru" etiketleriyle klip hazırladı.