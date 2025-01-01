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İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Yeni Yıl Mesajıyla Polisi Teşvik Etti

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yeni yılın ilk dakikalarında polisleri tebrik ederek güvenlik çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 00:48
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 00:48
İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Yeni Yıl Mesajıyla Polisi Teşvik Etti

İstanbul Emniyet Müdürü'nden Yılbaşı Tebriği

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yeni yılın ilk dakikalarında kent genelinde görev yapan polisleri telsiz anonsuyla tebrik etti. Taksim'deki Mobil Komuta Merkezinde yeni yılı karşılayan Yıldız, saatlerin 00.00'ı göstermesiyle birlikte, tüm polis memurlarına seslendi.

Yeni Yılda Huzur ve Güvenlik Vurgusu

Yıldız, 2024’te huzur ve güvenliğin sağlanması, vatandaşların can ve mal emniyetinin korunmasında gösterdikleri üstün gayretlerden dolayı meslektaşlarına teşekkür etti. "Yeni yılda da suç ve suçluyla mücadelede hiçbir taviz vermeden aynı heyecan, azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şehitlere Rahmet, Gazilere Sağlık Temennisi

Ayrıca, vatanın bölünmez bütünlüğü uğrunda canlarını feda eden şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Yıldız, gazilere de sağlık ve afiyet temennisinde bulundu. "2025 yılının siz fedakar meslektaşlarıma ve çok değerli ailelerine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini yüce Allah’tan temenni ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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