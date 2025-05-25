İstanbul Nikah Salonlarında 25.05.2025 Yoğunluğu

İstanbul'un Nikah Salonlarında Tarihi Yoğunluk

İstanbul'daki nikah salonları, 25.05.2025 tarihinde evlenmek isteyen çiftlerle dolup taşıyor. Çiftler, anlamlı ve özel bir tarih olarak bu günü belirlerken, salonlarda da yoğun bir hareketlilik yaşanıyor.

Şişli Belediye Nikah Salonu'nda Evlilikler Artış Gösterdi

Özellikle Şişli Belediyesi'ne ait nikah salonunda, normalde günde ortalama 7 nikah kıyılırken, bu sayı 3 katına çıkarak 21 çifte ulaştı. Evliliklerini bu özel günde gerçekleştiren çiftlerin akrabaları ve yakınları da tören sonrası tebrik etmek için salonlarda uzun kuyruklar oluşturdu.

Evlenen çiftlerden Gizem Aktaş, nikah tarihi seçimlerini şu sözlerle açıkladı: "Zaten önümüzde iki tarih vardı. Bunlardan diğeri de 05.05.2025 idi. Biz, bugün için ancak bulabildik."

Damat Hüseyin Ersel Kaymak ise evliliğin her genç için önemli olduğunu vurgulayarak, "Herkese ve kendimize huzurlu, mutlu bir hayat diliyoruz. Geride kalan bekarların başına inşallah." şeklinde konuştu.

Bu tarihi yoğun gün, İstanbul'daki nikah salonlarının doluluk oranlarını arttırırken, çiftlerin bu özel anlarını taçlandırmak için güzel bir fırsat sundu.

İstanbul'daki nikah salonlarında 25.05.2025 tarihinde evlenmek isteyen çiftler dolayısıyla yoğunluk meydana geldi.

İstanbul'daki nikah salonlarında 25.05.2025 tarihinde evlenmek isteyen çiftler dolayısıyla yoğunluk meydana geldi.