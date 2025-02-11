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İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nde Kuvvetli Kar Yağışı Bekleniyor

Akşam saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Ulaşımda dikkatli olunmalı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 13:19
İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nde Kuvvetli Kar Yağışı Bekleniyor

İstanbul'un kuzeybatısı, Tekirdağ'ın kuzeydoğusu ve Kırklareli'nin doğusu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışına maruz kalacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölgelerde yerel olarak 5-10 santimetre arasında kar yağışı bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise bu miktarın 15 santimetreye kadar çıkması öngörülüyor.

Vatandaşların bazı olumsuzluklarla karşılaşmamaları için dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi. Özellikle ulaşımda aksaklıklar, buzlanma ve don gibi durumlara karşı tedbirli olunması istendi.

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