İstanbul Tetikte: AKOM Fırtına İçin Saat Verdi!

İstanbul'da beklenen fırtınanın kenti akşam saatlerinde etkisi altına alacağı ve yarın öğle saatlerine kadar süreceği belirtildi. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamaya göre akşam 20.00 gibi başlayacak olan fırtınanın 29 Kasım Çarşamba günü saat 15.00'e kadar devam edeceği belirtildi. İl genelinde etkili olması beklenen fırtınanın Anadolu yakası, Avrupa yakası ve Boğaz çevresinde yoğun yağış alacağı öngörülüyor.





Dalga Boyu Kayalıkları Aştı

İstanbul'un bazı bölgelerinde lodosun etkisi görülürken dalga boylarının da kayalıkları aştığı anlar meydana geldi. Sabah saatleri ile başlayan lodosun Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcılar ve bazı kıyı kesimlerde yüksek dalgalar şeklinde kendisini gösterdiği görüldü.

Öte yandan Ortaköy’de bulunan Büyük Mecidiye Camisi de lodostan nasibini aldı. Caminin deniz tarafında bulunan beton blokları yerinden koptu. Cami bahçesine savrulan parçalar bahçede bulunan mermerlere hasar verdi.

Şiddetli rüzgarın etkisi ile cami bahçesindeki tenteler de devrildi. Bunun yanı sıra dalga boyunun büyümesi ile birlikte denizde bulunan plastik atıklar da cami avlusuna doldu.