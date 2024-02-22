İstanbul trafik denetimleri ile 568 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dün akşam saatlerinde şehirdeki 221 farklı noktada operasyon düzenledi. Operasyonun ilk aşamasında görev alan 1444 personelin yanında polis helikopteri ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğünün 2 botu da destek verdi.

İkinci etapta 1340 personel, saat 22.00’den 23.59’a kadar halka açık mekanlarda "Huzur İstanbul" kontrollerini gerçekleştirdi. Toplam 243 bin 943 kişinin genel bilgi sorgulamasının yapıldığı kontrollerde, çeşitli suçlardan aranma kaydı olan 795 şüpheli ve askerlikten kaçtığı tespit edilen 442 kişi hakkında işlem başlatıldı. Bu kişilerden 568 tanesi gözaltına alındı.

Aramalarda 37 adet ruhsatsız ateşli silah, 9 adet kurusıkı silah, 159 adet mermi, 7 kilo 471 gram uyuşturucu, 10 bin 560 adet uyuşturucu içeren hap, 148 adet sentetik ilaç ve uyuşturucu satışından kazanıldığı düşünülen 25 bin 565 TL ve 400 USD bulundu. Denetimlerde 18 kişi hakkında idari yaptırım uygulanırken toplam 32 bin 125 TL de idari para cezası verildi.

Uygulamada 410 adet halka açık mekan denetlendi. 2 adet işletme ve 9 adet yabancı uyruklu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca 39 bin 382 adet araba ve 2 bin 71 adet motosiklet incelendi. Bunların 3 bin 633 tanesi ile 92 adet sürücüye yaptırım uygulandı. Yaptırım gören araçlardan 30 tanesi trafikten çekildi. Uygulamada sürücülere toplam 1 milyon 695 bin 610 TL trafik cezası verildi.