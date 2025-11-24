İstanbul Ümraniye'de Musluklardan Kirli Su: İSKİ'den Açıklama

İstanbul Ümraniye'de Musluklardan Kirli Su Akıyor

Vatandaşlar tepki gösterdi, İSKİ nedenini açıkladı

İstanbul'da son dönemde musluklardan akan kirli su şikayetleri vatandaşların tepkisini çekti. Ümraniye ilçesinde, yaklaşık 2 ay süren su kesintilerinin ardından suyun tekrar verildiği anlarda kirli aktığı bildirildi.

Durumu videoya kaydeden bir vatandaş, yetkililerden acil çözüm talep ederek suyun temizlenmesini istedi.

Konuyla ilgili olarak İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Sayın ilgili, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Çamlıca Depo arasındaki isale hatlarında yürütülen operasyonel çalışmalar nedeniyle bu hatlardan beslenen abonelerimizin su renginde geçici süreli bulanıklık gözlenmiştir. İlgili birimlerimiz sahada gerekli deşarj işlemlerini gerçekleştirmekte olup, kısa süre içerisinde hatlarımızdaki su kalitesinin normale dönmesi beklenmektedir. Suyun renginde meydana gelen bulanıklık insan sağlığı açısından herhangi bir risk oluşturmamaktadır.'

İSKİ, çalışmaların tamamlanması ve deşarj işlemlerinin sürdürülmesiyle birlikte su kalitesinin kısa zamanda normale döneceğini bildirdi.

İSTANBUL'DA MUSLUKLARDAN KİRLİ SU AKMASINA VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ