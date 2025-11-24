İstanbul Ümraniye'de Musluklardan Kirli Su: İSKİ'den Açıklama

Ümraniye'de su kesintisi sonrası musluklardan kirli su aktı. İSKİ, Ömerli-Çamlıca hattındaki operasyonel çalışmalar nedeniyle bulanıklığın geçici olduğunu ve sağlık riski bulunmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 00:15
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 00:15
İstanbul Ümraniye'de Musluklardan Kirli Su: İSKİ'den Açıklama

İstanbul Ümraniye'de Musluklardan Kirli Su Akıyor

Vatandaşlar tepki gösterdi, İSKİ nedenini açıkladı

İstanbul'da son dönemde musluklardan akan kirli su şikayetleri vatandaşların tepkisini çekti. Ümraniye ilçesinde, yaklaşık 2 ay süren su kesintilerinin ardından suyun tekrar verildiği anlarda kirli aktığı bildirildi.

Durumu videoya kaydeden bir vatandaş, yetkililerden acil çözüm talep ederek suyun temizlenmesini istedi.

Konuyla ilgili olarak İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Sayın ilgili, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Çamlıca Depo arasındaki isale hatlarında yürütülen operasyonel çalışmalar nedeniyle bu hatlardan beslenen abonelerimizin su renginde geçici süreli bulanıklık gözlenmiştir. İlgili birimlerimiz sahada gerekli deşarj işlemlerini gerçekleştirmekte olup, kısa süre içerisinde hatlarımızdaki su kalitesinin normale dönmesi beklenmektedir. Suyun renginde meydana gelen bulanıklık insan sağlığı açısından herhangi bir risk oluşturmamaktadır.'

İSKİ, çalışmaların tamamlanması ve deşarj işlemlerinin sürdürülmesiyle birlikte su kalitesinin kısa zamanda normale döneceğini bildirdi.

İSTANBUL'DA MUSLUKLARDAN KİRLİ SU AKMASINA VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

İSTANBUL'DA MUSLUKLARDAN KİRLİ SU AKMASINA VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

İLGİLİ HABERLER

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da metroda taciz skandalı! Lise öğrencisini taciz eden şahıs yakalandı
2
Karaman'da SUV Çarpışması: Devrilen Araçta 2 Yaralı
3
Mersin'de KOBİ'ler İçin Dijitalleşme Fırsatları Konferansı
4
Aydın'da 'Mobil Tamir' Aracıyla Traktörlere Anında Müdahale
5
Yozgat'ta Kanser Hastalarına Moral: Sorgun'da Gençlerle Dayanışma Günü
6
Samsun'da Sosyal Medyada Paylaşılan Trafik İhlali: 4 Bin 143 Lira Ceza
7
Kastamonu Bozkurt'ta Anne Huriye ve Oğlu Osman Yaşar'ın Cansız Bedenleri — Vali Dallı'dan Açıklama

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik