İstanbul'un Aydınlık 100'ü Sergisi Enerji Müzesi'nde Ziyarete Açıldı

İstanbul'un Aydınlık 100'ü Sergisi Açıldı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Silahtarağa Arşiv ve Paribu işbirliğiyle hazırlanan "İstanbul'un Aydınlık 100'ü" sergisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde ziyarete açıldı. Bu etkileyici sergi, Osmanlı Devleti’nin kent ölçekli ilk elektrik santrali olan Silahtarağa Elektrik Santrali'nin arşivinde yer alan harita ve planları izleyiciyle buluşturuyor.

Mimari ve Kültürel Dönüşüme Işık Tutan Eserler

Sergi, İstanbul'un 20. yüzyıldaki mimari, kültürel ve sosyoekonomik dönüşümüne ışık tutarken, tarihi harita ve planları aracılığıyla kentin elektrik altyapısının gelişimini belgeliyor. Sergide yaklaşık 8 bin 900 adet İstanbul harita ve paftası bulunuyor; çoğu İstanbul’un yerli yerine oturduğu 1950 sonrası dönemine ait.

Önemli Haritalar ve Eserler

İstanbul Bilgi Üniversitesi Özel Projeler Müdürü ve Öğretim Görevlisi Amed Gökçen, sergide yer alan haritaların İstanbul’a dair tek örnekler olduğunu vurguladı. Gökçen, “Bu haritalar, İstanbul'un tarihsel açıdan anlaşılması açısından oldukça önemli. Biz de onların küçük birer örneğini ilgililere sunmak istedik.” dedi.

İstanbul'un nasıl yaşayan bir şehir olduğunu 1950 sonrası haritalara bakarak görmek mümkündür. Gökçen, yapay zeka teknikleriyle bu haritaları üç boyutlu olarak üst üste koyarak şehrin dinamiklerini gözler önüne sermeye çalıştıklarını ifade etti.

Yalnızca Haritalardan İbaret Değil

Serginin açılışında konuşan İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ege Yazgan, arşivlerden böyle bir serginin oluşturulmasının büyük bir emek gerektirdiğini belirtti. Yazgan, “Bu arşiv, yalnızca haritalardan ibaret değil, sosyal bilimlerin tüm alanındaki araştırmalara da önemli materyaller sunuyor.” diye ekledi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Mehmet Can ise, arşivin devasa bir bilgi kaynağı olduğunu ve bu konuda ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını ifade etti.

Sergide yer alan eserler, 1950-1980 yıllarına ait olup Charles Edward Goad, Alman Mavileri, Türkiye’nin ünlü haritacıları Necip Bey, Jacques Pervititch, Suat Nirven ve Henry Prost'un haritalarını içermektedir. Bu belgeler, İstanbul’un her semtinin elektrikle aydınlanma sürecini ve gelişimini gösteren tek harita grubu olma özelliğini taşımaktadır.

"İstanbul'un Aydınlık 100'ü" sergisi, 21 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Silahtarağa Arşiv ve Paribu işbirliğiyle hazırlanan "İstanbul'un Aydınlık 100'ü" sergisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde ziyarete açıldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Özel Projeler Müdürü ve Öğretim Görevlisi Amed Gökçen, serginin açılışında konuşma yaptı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Silahtarağa Arşiv ve Paribu işbirliğiyle hazırlanan "İstanbul'un Aydınlık 100'ü" sergisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde ziyarete açıldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Özel Projeler Müdürü ve Öğretim Görevlisi Amed Gökçen, serginin açılışında konuşma yaptı.