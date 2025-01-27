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İstanbul Valiliği'nden Kamu Kurumlarına Cuma Namazı İzni Talimatı

İstanbul Valiliği, cuma namazı izni uygulamalarındaki aksaklıkların giderilmesi için kamu kurumlarına yazı gönderdi.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 11:31
İstanbul Valiliği'nden Kamu Kurumlarına Cuma Namazı İzni Talimatı

İstanbul Valiliği'nden Cuma Namazı İçin Önemli Açıklama

İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında çalışanların cuma namazına gitmesine ilişkin farklı uygulamaların ve yaşanan aksaklıkların düzeltilmesi amacıyla bir yazı gönderdi. Vali Davut Gül'ün imzasıyla yayımlanan yazıda, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün 2016/1 Sayılı Genelgesi ile güvence altına alınan dini inanç hürriyetinin bir gereği olarak, cuma namazı saatinin mesai saatlerine denk gelmesi durumunda kamu çalışanlarından isteyenlere mesai kaybı olmaksızın izin verilmesi gerektiği belirtildi.

Ancak, uygulamada bazı aksaklıkların gözlemlendiği, bunlar arasında personel isim ve imzasının alınması ile izin saatlerinin hafta içi mesai saatlerine eklenmesi konuları yer aldığı ifade edildi. Yazıda ayrıca, “Genelgenin ruhu, dini inanç hürriyetinin gereği olarak ibadet etmeye gitmenin engellenmemesini sağlamaktır” denildi.

Ayrıca, mesai kaybı olmaması ifadesinin, idari izinlerde olduğu gibi yeterli sayıda personel bulundurulmasını ve işlerin aksamadan sürdürülmesinin sağlanmasını ifade ettiği vurgulandı. Yazıda, “2016/1 sayılı Genelge’nin yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda uygulanması hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim” denildi.

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