İstanbul Valisi Davut Gül, Deprem Yaralılarını Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonucunda yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti. Gül, tedavi gördükleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde yaralılara moral vermek amacıyla bir araya geldi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Gül, ziyareti sırasında hastane doktorlarından yaralı vatandaşların sağlık durumları hakkında detaylı bilgi aldı. Gül, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek onların hızlıca sağlığına kavuşmasını temenni etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde yaralanan vatandaşları, tedavi gördükleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde ziyaret etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde yaralanan vatandaşları, tedavi gördükleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde ziyaret etti.