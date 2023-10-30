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İstanbul'da metro kullananlar dikkat: O hat için açıklama yapıldı

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İstanbul'da metro kullananlar dikkat: O hat için açıklama yapıldı
Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'nda geçici olarak durdurulan seferler, teknik arızanın giderilmesinin ardından tekrar aktif hale getirildi.

Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Metro Hattı'nda geçici bir teknik arıza sonrası durdurulan seferler, yolcuların rahatlığına tekrar kavuştu. Metro İstanbul yetkilileri, F4 hattı olarak bilinen Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'nda yapılan geçici düzeltmelerin ardından seferlerin normale döndüğünü duyurarak şu ifadelere yer verdiler: "F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattımızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır."

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Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusunu kutlamak için İstanbul, pek çok etkinlik ve törenle dolup taşıyor. Bu kutlamalara katılmak isteyen İstanbullular, toplu taşıma araçlarını yoğun bir şekilde tercih ediyor. Marmaray, metrobüs ve diğer ulaşım hatlarına olan talep oldukça yüksek. Özellikle Marmaray'ın Sirkeci, Üsküdar ve Suadiye istasyonlarında adeta izdiham yaşandı. Kutlamaların gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor, bu nedenle yoğunluğun sürmesi muhtemel. İstanbul halkı, coşku dolu bu özel günde kutlamalara ve etkinliklere akın ediyor.

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