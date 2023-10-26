İstanbullular dikkat! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 gün kapatılacak

İstanbul'da yaşayan vatandaşlara uyarılar geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile ilgili İstanbul Valiliği flaş açıklamalarda bulunurken bazı günler araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.