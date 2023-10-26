İstanbullular dikkat! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 gün kapatılacak
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İstanbul'da yaşayan vatandaşlara uyarılar geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile ilgili İstanbul Valiliği flaş açıklamalarda bulunurken bazı günler araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.
Valilik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri üzerine köprünün bazı günlerde çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağını açıkladı. Valilikten gelen son dakika açıklaması...
TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesi üzerinden Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinlikleri üzerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü aşağıda belirlenen gün ve saat aralıklarında çift yönlü araç trafiğine kapatılırken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü planlaması yayınlandı.
- 27 Ekim Cuma 02:00 – 07:00 saatleri arası (26 Ekim’i 27 Ekim’e bağlayan gece)
- 28 Ekim Cumartesi 02:00 – 07:00 saatleri arası (27 Ekim’i 28 Ekim’e bağlayan gece)
- 29 Ekim Pazar 16:00 – 00:00 (Aynı gün gece yarısına kadar)
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