İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

İstanbul'da yaşayanlar için 25 Mayıs 2025 Pazar gündemi önemli değişiklikler içeriyor. Şehir genelinde çeşitli ilçelerde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Enerji şirketlerinin yaptığı duyurulara göre, Arnavutköy, Silivri, Avcılar, Fatih gibi pek çok ilçe bu kesintilerden etkilenecek.

Kesintiler, bakım ve teknik yatırımlar nedeniyle gerçekleştirilecek ve özellikle Pazar günü olması sebebiyle vatandaşların tepkisini çekebilir. Peki, 25 Mayıs’ta İstanbul’un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? İşte detaylar:

Arnavutköy'de Elektrik Kesintisi

Arnavutköy sakinleri için ağır bir Pazar günü geçecek. Hastane Mahallesi’nde 25 Mayıs 2025 Pazar günü, 09:30 - 17:00 saatleri arasında bakım çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu süreçte Edirne-İstanbul Demiryolu çevresindeki Hane, Mehmet Akif Ersoy, Org. Nurettin Baransel ve Piknik sokakları elektriksiz kalacak.

Ömerli Mahallesi'nde ise aynı tarihte ve saatte, ekonomik ömür yenileme çalışmaları nedeniyle benzer bir kesinti yaşanacak.

Avcılar ve Esenyurt'ta Elektrik Kesintisi

Avcılar ve Esenyurt, Pazar sabahı erkenden başlayacak elektrik kesintileri ile uyanacak. 25 Mayıs 2025 Pazar günü, 01:00 - 08:00 saatleri arasında Avcılar'ın Yeşilkent Mahallesi ile Esenyurt'un Akşemsettin Mahallesi'nin bazı kesimleri TEİAŞ çalışmalarından etkilenecek. Yeşilkent'te birçok cadde ve sokak, Akşemsettin'de ise 201'den 210'a kadar olan sokaklar kesintiden nasibini alacak.

Ekstra bir kesinti ise Avcılar Universite Mahallesi'nde, Bağlariçi Sokak’ta 09:00 - 17:00 saatleri arasında yeni OG tesisi yatırımı dolayısıyla uygulanacak.

Bağcılar ve Bahçelievler'de Elektrik Kesintisi

Bağcılar’ın 100. Yıl Mahallesi'nde, Matbaacılar 4. ve Matbaacılar 5. sokaklar, 16:00 - 20:00 saatleri arasında abone bağlantı çalışması nedeniyle elektriksiz kalacak. Bahçelievler ilçesi de bu durumdan payını alacak. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yapılan çalışmalar dolayısıyla, 09:00 - 17:00 saatleri arasında bir kesinti olacak.

Büyükçekmece, Fatih, Sarıyer ve Silivri'de Kesinti

Büyükçekmece'nin Çakmaklı Mahallesi'nde de 09:00 - 17:00 saatleri arasında bağlantı çalışması gerçekleştirilecek. Fatih'te, Mimar Hayrettin, Saraç İshak, Zeyrek ve Şehsuvar Bey mahallelerinde, 10:00 - 18:00 saatleri arasında yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

Şehrin kuzey ve batı bölgeleri de etkilenmeyecek değil. Sarıyer’in Rumeli Hisarı Mahallesi'nde, 09:00 - 13:00 saatleri arasında iki noktada abone bağlantı çalışmaları nedeniyle kesintiler yaşanacak. Silivri'de ise Kavaklı ve Yeni Mahallelerde 09:00 - 17:00 saatleri arasında bakım çalışmaları dolayısıyla elektrikler kesilecek.

25 Mayıs 2025 Pazar günü yaşanacak bu kesintiler, İstanbullular için sıkıntılı saatler ortaya çıkarabilir. Kesintilerin detaylarını not almayı unutmayın!