İsviçre'de Uluslararası Demokratlar Birliği'nden Geleneksel İftar Programı

İsviçre'de UID'in düzenlediği iftar programında birlik ve dayanışma mesajları verildi. Gündem, Gazze ve Ukrayna'daki insani yardım ihtiyaçlarıydı.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 02:11
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 03:15
İsviçre'de Uluslararası Demokratlar Birliği'nden Geleneksel İftar Programı

İsviçre'de Uluslararası Demokratlar Birliği'nden Geleneksel İftar Programı

İsviçre'de Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), 9. Geleneksel Ramazan İftar Programı'nı Zürih'te gerçekleştirdi. Bu önemli etkinliğe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu, Zürih Başkonsolosu Fazlı Çorman, UID Genel Başkanı Kenan Aslan, UID İsviçre Başkanı Murat Şahin ile çok sayıda davetli ve Türk vatandaşı katıldı.

Etkinlik, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı ve ardından katılımcılara hitap eden konuşmalar yapıldı. Kaya, etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, UID teşkilatlarının Avrupa genelinde binlerce insanın katıldığı benzer programlar düzenlediğini vurguladı.

“Ramazan ayı bir ruh şöleni.” ifadesini kullanan Kaya, bu ayın, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu pekiştirmek için önemli bir fırsat sunduğunu aktardı. Gazze’deki insani duruma da dikkat çekerek, “Gazze'de akan kanın bir an önce durmasını istiyoruz.” dedi. Türkiye'nin, kardeş ülkelerin desteğiyle Gazze'ye 100 bin ton insani yardım ulaştırdığını ifade etti.

Kaya, Türkiye'nin Ukrayna'daki savaş mağdurlarına da yardım ulaştırdığını belirtti ve “Savaşın sivil kayıplara yol açmasını önlemek için mücadele veriyoruz.” diyerek, savaş mağduru kadınlar ve çocuklar için Türkiye’nin kapılarının her zaman açık olduğunu vurguladı.

Büyükelçi İncesu ise ramazan ayının önemine değinerek, “Ramazan, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediğimiz bir aydır.” diyerek, İsviçre'deki Türk toplumunun dayanışma içinde olmasının önemini vurguladı.

UID Başkanı'ndan Birlik Mesajı

UID İsviçre Başkanı Murat Şahin, katılımcılara teşekkür ederek “Sultanahmet'i buraya getireceğimizin sözünü vermiştik ve bunu yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, UID teşkilatlarının birlik ve dayanışma ile çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Konuşmaların ardından iftar yapıldı ve program, sema gösterisi, Karagöz-Hacivat oyunu ve ney dinletisi ile devam etti.

İsviçre'de Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) iftar programı düzenledi. Zürih'te düzenlenen...

İsviçre'de Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) iftar programı düzenledi. Zürih'te düzenlenen UID İsviçre tarafından düzenlenen 9. Geleneksel Ramazan İftar Programı'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya (fotoğrafta), Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu, Zürih Başkonsolosu Fazlı Çorman, UID Genel Başkanı Kenan Aslan, UID İsviçre Başkanı Murat Şahin ile diğer davetliler ve Türk vatandaşları katıldı.

İsviçre'de Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) iftar programı düzenledi. Zürih'te düzenlenen...

İsviçre'de Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) iftar programı düzenledi. Zürih'te düzenlenen UID İsviçre tarafından düzenlenen 9. Geleneksel Ramazan İftar Programı'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya (fotoğrafta), Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu, Zürih Başkonsolosu Fazlı Çorman, UID Genel Başkanı Kenan Aslan, UID İsviçre Başkanı Murat Şahin ile diğer davetliler ve Türk vatandaşları katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de Öğrencilere ve Yaşlılara Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Witkoff: Gazzeliler İçin Tüm Alternatifleri Araştırıyoruz
2
Şabak Direktörü Bar, Netanyahu'yu 'Kişisel' Davranmakla Suçladı
3
Adana'da Park Halindeki Otomobilde Yangın: İtfaiye Ekipleri Olayı Kontrol Altına Aldı
4
BBP Genel Başkanı Destici: PKK'nın Silah Bırakma Çağrısı Yokuşa Sürüyor
5
Bakan Yerlikaya: "Sahipsiz Hayvan Saldırılarına Karşı Soruşturma Başlattık"
6
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Hayvanları Koruma Kanunu'na Dair Önemli Açıklamalarda Bulundu
7
Albanese, ABD'nin Gümrük Tarifesine Yanıt Olarak Yerel Ürünlere Davet Ediyor

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

Mersin'de Öğrencilere ve Yaşlılara Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!