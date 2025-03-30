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İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella'dan Ramazan Bayramı Mesajı

Cumhurbaşkanı Mattarella, Ramazan Bayramı mesajında Orta Doğu'daki şiddeti eleştirerek dini çoğulculuğa vurguda bulundu.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 18:51
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 18:51
İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella'dan Ramazan Bayramı Mesajı

İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, Ramazan Bayramı'nda Duygularını Paylaştı

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, ülkesindeki Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlarken, Orta Doğu'daki ramazan ayının "kabul edilemez şiddet olayları" gölgesinde geçtiğini söyledi.

Mattarella, Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayımladığı bayram mesajında, "Ramazan Bayramı'nı İtalya'da karşılayan Müslüman vatandaşlarımıza en iyi dileklerimi iletmekten memnuniyet duyuyorum." ifadesine yer verdi.

Dini Çoğulculuk ve Ayrımcılığa Karşı Mücadele

Cumhurbaşkanı, İtalya'daki toplumsal yaşamın temel unsurlarından birinin dini çoğulculuk olduğunu vurgulayarak, inanca dayalı her türlü ayrımcılığın reddedilmesi ve ibadet özgürlüğünün önemine dikkat çekti. "(İtalya) Cumhuriyeti, aşırılıkçılığa ve hoşgörüsüzlüğe karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir," şeklinde değerlendirmede bulundu.

Orta Doğu Üzerine Düşünceler

Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Mattarella, "Ne yazık ki bu yıl da ramazan ayının manevi atmosferinin, özellikle Orta Doğu'da kabul edilemez şiddet olayları ve süregelen gerginlikler tarafından gölgelenmesini görmek acı vericidir," dedi. Ayrıca, mevcut krizlerin dramatik etkilerine maruz kalan masum sivillere karşı dayanışma duygularını ifade ederek, dinlerin barış ve kardeşlik mesajının anlaşılmasını umduğunu ekledi.

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