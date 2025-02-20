İtalya'dan Trump'a 'Sükunet' Çağrısı: Zelenskiy'yi Destekliyoruz

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e yönelik sert eleştirilerine karşı sükunet çağrısında bulundu. Tajani, Radio24’e verdiği röportajda, Trump’ın Zelenskiy’i 'seçimlere gitmeyen diktatör' şeklinde tanımlamasıyla ilgili olarak, 'Yeni ABD yönetiminin sözleri her zaman güçlüdür. Trump ve Zelenskiy arasındaki ilişkide çatlaklar var; ancak durumun sakinleşmesi ve barışın sağlanması, bizim çıkarımıza' ifadelerini kullandı.

Tajani, Trump'ın bu eleştirilerine takılıp kalmamak gerektiğini belirterek, 'Bu, bizim tarzımız değil. Sinirlerimizi kontrol etmeliyiz çünkü çatışmalar yaşanıyor ve daha fazlası olacak' derken, Zelenskiy'nin Demokratik bir başkan olduğunu hatırlattı. Ayrıca, 'Zelenskiy'i Avrupa'ya getiren, Brüksel'deki büyükelçilik aracılığıyla eski Trump yönetimi olduğunu anımsıyorum' dedi.

Tajani, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in önerdiği yaklaşık 30 bin Avrupalı askerin Ukrayna’ya gönderilmesi planına yönelik ise, 'Eğer bir barış gücü oluşturulmasına karar verilirse bunun Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından garanti altına alınan bir BM gücü olması daha iyi olur' diyerek, tarafsız bir bölge oluşturmanın daha yararlı olacağını ifade etti.

Tajani, BM Güvenlik Konseyi garantisi ile İtalya’nın böyle bir misyonda yer alabileceğini belirtirken, bir tampon bölge oluşturulması durumunda en az 200 bin askerin gerektiğini vurguladı. 'Zelenskiy görevde kaldığı sürece, muhatabımız o olacaktır' diyen Tajani, Ukrayna'nın meşru hükümetini destekleme kararlılıklarını yineledi.

Rusya-Ukrayna savaşında barış sürecinin, ABD, Ukrayna ve Avrupa Birliği (AB) ile birlikte inşa edilmesi gerektiğine inandığını belirten Tajani, 'Bu, hem Kiev'in hem de tüm Avrupa Birliği’nin güvenliğini gelecekte garanti altına almak için gereklidir' dedi. Müzakerelerde ABD, Ukrayna ve AB’nin yer alması gerektiğini vurgulayan Tajani, transatlantik ilişkilerin önemini de ifade etti.

Bu arada, İtalya’nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Stampa’da, Trump ve Zelenskiy’nin karşılıklı açıklamaları sonrasında Başbakan Giorgia Meloni'nin sessizliğini koruduğu ifade edildi. Corriere della Sera'da ise Trump'ın Zelenskiy’e yönelik sözlerinin Meloni'yi köşeye sıkıştırdığı yorumu yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Zelenskiy’i ülkesinde seçim olmaması nedeniyle eleştirerek, 'Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek' demişti.