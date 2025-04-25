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İÜC Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Avcılar'a Taşınıyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, deprem nedeniyle Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi'ni 20 gün süreyle Avcılar Yerleşkesi'ne taşıyacak.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 15:53
İÜC Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Avcılar'a Taşınıyor

İÜC Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Deprem Nedeniyle Taşınıyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Şişli'deki Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi’nin 20 gün süreyle faaliyetlerinin durdurulacağını ve öğrencilerin Avcılar Yerleşkesi’nde eğitim öğretim faaliyetlerine 20 Mayıs’ta yeniden başlayacağını açıkladı.

Prof. Dr. Aydın, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından, üniversitenin depreme karşı aldığı önlemler hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Öğrencilere, çalışanlara ve İstanbul halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Aydın, fakültenin 1537 öğrenciye hizmet sunduğunu belirtti.

Taşınmanın Gerekçeleri

Aydın, “Deprem riski nedeniyle üniversitemizin tüm birimlerinde, binaların yapısal emniyetiyle ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. İÜC Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi binaları için yapılan güvenlik incelemeleri neticesinde, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin Avcılar’a taşınma kararı hızlandırılmıştır,” dedi.

Üniversite senatosunun aldığı kararla, fakültenin eğitim faaliyetlerinin 20 gün süreyle durdurulacağını aktaran Aydın, “Bu süre zarfında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Avcılar Yerleşkesi’nde yeni bir binaya taşınacaktır. 4. sınıf klinik uygulama dersi alan öğrencilerimiz bu durumdan etkilenmeyecektir,” ifadelerini kullandı.

Gelecek Hedefleri

Fakülte binasının güçlendirilmesi ve yeniden inşası konusunda Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastahaneleri Vakfı ile görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Aydın, vakfa bugüne kadar verdikleri ve verecekleri destek için teşekkür etti. Gelecek hedeflerinin, hemşirelik fakültesinin yeniden kurulduğu tarihi alana dönmesi olduğunu da ekledi.

Öğrencilere ve akademik kadroya sabır gösterdikleri için teşekkürlerini sunan Prof. Dr. Aydın, üniversitenin deprem güvenliği konusundaki çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Marmara Denizi Silivri...

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından üniversitenin deprem güvenliği konusunda aldığı kararlara ilişkin Şişli'de basın mensuplarına açıklamada bulundu.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Marmara Denizi Silivri...

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından üniversitenin deprem güvenliği konusunda aldığı kararlara ilişkin Şişli'de basın mensuplarına açıklamada bulundu.

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