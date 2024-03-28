Bist 100
8.806,72 0%
DOLAR
32,31 0,09%
EURO
35,21 0,04%
ALTIN
2.266,6 0,02%

İYİ Parti adayı, AK Parti adayına destek vermek için adaylıktan çekildi

Afyonkarahisar Sinanpaşa'da ilginç bir gelişme yaşandı. İYİ Parti ilçe belediye başkan adayı Hasan İnan, AK Partili mevcut Belediye Başkanı Erdal Karaman'a destek vermek için adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.03.2024 00:57
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 00:57
İYİ Parti adayı, AK Parti adayına destek vermek için adaylıktan çekildi

Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçe belediye başkan adayı Hasan İnan, AK Parti Belediye Başkanı'na destek olmak amacıyla adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Hasan İnan, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti yöneticileri ile Sinanpaşa ilçesinin refah seviyesini artırmak için görüşme yaptığını belirtti.

"Projelerin Hızlı Hayata Geçirilmesi İçin Destek Veriyorum"

İlçenin kaderini değiştirecek Organize Sanayi Bölgesi projesinin hızlı bir şekilde uygulanacağını net bir şekilde gördüğünü dile getiren İnan, "Ayrıca birçok projenin hayata geçirilebileceğini gördüğüm için bugün itibarıyla belediye başkan adaylığından çekilerek Erdal Karaman'ı destekleme kararı aldım. Seçim sonrasında her konuda kendisinin yanında olacağımı ve projelerin hızlı bir şekilde uygulanması için gönüllü olarak çalışacağımı kamuoyuna duyururum." şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

AJet yine yaptı yapacağını! Sadece 1 dolara o ülkelere uçmak mümkün!

AJet yine yaptı yapacağını! Sadece 1 dolara o ülkelere uçmak mümkün!

Başvuru ekranı 21.00'da açıldı! 2 katlı müstakil ev 420.000 TL'ye satışa çıktı

Başvuru ekranı 21.00'da açıldı! 2 katlı müstakil ev 420.000 TL'ye satışa çıktı

Evinize bu ceza geldiyse sakın ödemeyin! Araç sahiplerine bu sabah duyuruldu

Evinize bu ceza geldiyse sakın ödemeyin! Araç sahiplerine bu sabah duyuruldu

SSK ve Bağ-Kur'lular'a son dakika açıklama! Seçimlere ramak kala 5 bin lira seyyanen zam bekleniyordu

SSK ve Bağ-Kur'lular'a son dakika açıklama! Seçimlere ramak kala 5 bin lira seyyanen zam bekleniyordu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
2
Ankaralı kadınlara müjde! Tamamen ücretsiz oldu: Başvuru şartı var
3
Tapusu olanlar için süre daraldı! 2 hafta içinde bunu yapmayan bin pişman olacak
4
Cübbeli Ahmet Hoca hastaneye kaldırıldı, anjiyo olacak
5
Akaryakıt fiyatlarında büyük şok! Tamamen değişiyor: 30 Nisan'a kadar süre verildi
6
AKP’nin büyük Ankara mitingi bugün
7
Devlet o kişilere artık ehliyet vermeyecek! Milyonların hayalini suya düşüren karar

En sinir bozan, sevimsiz burçlar dbelli oldu! Onlara tahammül etmek mümkün değil

Evinize bu ceza geldiyse sakın ödemeyin! Araç sahiplerine bu sabah duyuruldu

Başvuru ekranı 21.00'da açıldı! 2 katlı müstakil ev 420.000 TL'ye satışa çıktı

İster sahura ister kahvaltıya! Basit yapımıyla közlenmiş patlıcanlı kahvaltılık sos tarifi!

Emekliye ek ödeme dopingi erken geldi! O tarihe kadar başvuran 12.000 TL'yi cüzdanına koyacak

AJet yine yaptı yapacağını! Sadece 1 dolara o ülkelere uçmak mümkün!

Kansızlığı olanı canavar gibi güçlendiriyor! Tek kaşığıyla vücuda reset atıyor

Bedava fatura dönemi başlıyor! O kişiler artık kuruş para ödemeyecek

EYT'yi kaçırana yeni pencere! 3600 gün primle erken emeklilik sürprizi

Aman dikkat! O emekliler bankadan promosyon alamayacak

SSK ve Bağ-Kur'lular'a son dakika açıklama! Seçimlere ramak kala 5 bin lira seyyanen zam bekleniyordu

Milli Emlak bedavaya arsa ilanını duyurdu! 4 ilde 180 bin TL'ye büyük fırsat