İYİ Parti adayı, AK Parti adayına destek vermek için adaylıktan çekildi

Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçe belediye başkan adayı Hasan İnan, AK Parti Belediye Başkanı'na destek olmak amacıyla adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Hasan İnan, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti yöneticileri ile Sinanpaşa ilçesinin refah seviyesini artırmak için görüşme yaptığını belirtti.

"Projelerin Hızlı Hayata Geçirilmesi İçin Destek Veriyorum"

İlçenin kaderini değiştirecek Organize Sanayi Bölgesi projesinin hızlı bir şekilde uygulanacağını net bir şekilde gördüğünü dile getiren İnan, "Ayrıca birçok projenin hayata geçirilebileceğini gördüğüm için bugün itibarıyla belediye başkan adaylığından çekilerek Erdal Karaman'ı destekleme kararı aldım. Seçim sonrasında her konuda kendisinin yanında olacağımı ve projelerin hızlı bir şekilde uygulanması için gönüllü olarak çalışacağımı kamuoyuna duyururum." şeklinde konuştu.