İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, İstanbul'da İftara Katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul'da düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 23:16
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 23:20
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, İstanbul'da İftara Katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu İftar Programında

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Dervişoğlu, iftar sofralarını ve helal lokmaları paylaşmaya devam edeceklerini vurgulayarak, her zaman milletin yanında olacaklarını ifade etti.

Seçim Gerginliğine Dikkat Çekti

Türkiye'nin seçim gündeminin olmamasına rağmen yakın zamanda seçim atmosferi içinde bir gerginlik yaşandığını belirten Dervişoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirdiği en önemli handikaplardan biri bu. Yerel seçimlerin ardından seçimlerin gündeme gelmesiyle beraber muhtemel adaylar ve tartışmalar sahnede iz bırakacak şekilde yaşanmaya başladı." dedi.

İmamoğlu'na Diploma İle İlgili Açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili yürütülen diploma tartışmalarına da değinen Dervişoğlu, bu tür tartışmaların sona ermesi gerektiğini ve cumhurbaşkanı adaylarının yarışmasına odaklanılması gerektiğini dile getirdi. "Eğer yarın Ekrem İmamoğlu'nun diploması yok sayılırsa bunun toplumda karşılığı ne olur?" diye soran Dervişoğlu, farklı siyasi tartışmaların huzuru bozabileceğini savundu.

Terörle İlgili Açıklamalar

Dervişoğlu, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı ile başlatılan silah bırakma sürecine de tepki gösterdi. "İYİ Parti olarak Türk milletinin kimliğinin, üniter devlet yapısının tartışılmasına asla izin vermeyeceğiz" diyen Dervişoğlu, Türkiye'nin geleceği üzerine hiç kimsenin İYİ Parti'nin kapısını çalamayacağını belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında konuşma yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında konuşma yaptı.

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