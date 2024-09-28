İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan İsrail'e Sert Tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Sert Açıklamalar

İYİ Parti'nin Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Gaziantep'te gerçekleştirdiği basın toplantısında İsrail'in uygulamalarını eleştirdi. Dervişoğlu, "İsrail'in yaptığı her türlü katliamı, insanlık dışı uygulamaları hem şahsım hem partim adına ayrıca da bu memleketin, bu milletin bir ferdi olarak lanetliyorum," dedi.

İsrail, Bir Terör Devleti

Dervişoğlu, sözlerine İsrail'in bölgedeki terörist eylemlerine atıfta bulunarak devam etti. "İsrail, bölgemizde bir terör devletidir. Bu durumu sadece Lübnan'da değil, Gazze ve Filistin'deki eylemleriyle de göstermiştir. Bu konudaki görüşüm sabittir; resmi açıklamalar haricinde spekülatif haberlere dayalı değerlendirmelerde bulunmak sağlıklı değildir," şeklinde konuştu. Dervişoğlu'nun Mesajı Açık

Son olarak, Dervişoğlu, "Sonuç ne olursa olsun, İsrail’in bu coğrafyada yarattığı zulüm ve katliamlara karşı duruşum asla değişmeyecek," vurgusunu yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (solda), Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Odası'nı ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (solda), Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Odası'nı ziyaret etti.