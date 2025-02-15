İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Nevşehir Belediyesini Ziyaret Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Nevşehir'de

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kayseri'de katıldığı bir dizi programın ardından Nevşehir Belediyesini ziyaret etti. Dervişoğlu, burada Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından karşılandı.

Misafirperverlik Vurgusu

Dervişoğlu, kendisini makamında ağırlayan Arı'nın misafirperverliğine değinerek, "Böyle güzel hizmetler yapan başkan ve ekibine teşekkür ediyorum. Siz bizim yüzakımızsınız. Nevşehir'de daha güzel hizmetler göreceğiz" dedi. Dervişoğlu, başarılı çalışmalarından memnuniyet duyduğunu da belirtti.

Nevşehir'in Geleceği

Rasim Arı ise, Nevşehir Belediyesinin İYİ Parti'nin tek il belediyesi olduğunu hatırlatarak, "5 yılın sonunda bu şehri hiç kimsenin tanıyamayacağını, yatırımlara durmadan devam edeceğimizi" vurguladı. Ayrıca, oluşturdukları Kayaşehir destinasyonuyla birlikte şu anda 500 binden fazla turistin şehre geldiğini ifade etti.

Ekonomik Kalkınma

Arı, konaklamalı turizm ağı oluşturmanın şehrin ekonomik canlılığını artıracağını ve Nevşehir Belediyesi'nin toplumsal menfaatler doğrultusunda hizmet verdiğini dile getirerek, "Para ve beytülmal konusu en dikkat ettiğimiz husustur" diye ekledi.

Ziyaret Anısına Hediye

Ziyaretin anısına, Rasim Arı, Dervişoğlu'na yöresel el sanatı ürünlerinden bir seramik tabak hediye etti. Bu gesture, Nevşehir'in zengin kültürel mirasını simgelerken, iki lider arasındaki dostluğun da bir göstergesi oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), Nevşehir Belediyesini ziyaret etti. Dervişoğlu, Belediye Başkanı Rasim Arı (solda) ile görüştü.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), Nevşehir Belediyesini ziyaret etti. Dervişoğlu, Belediye Başkanı Rasim Arı (solda) ile görüştü.