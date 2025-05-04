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İYİ Partili Taş: Alparslan Türkeş'in Kabrinde Yaşananlar Üzücü

İYİ Partili Ayyüce Türkeş Taş, Alparslan Türkeş'in kabrinde yaşanan olayların üzücü olduğunu vurgulayarak, Türkiye'de böyle olayların yaşanmaması gerektiğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 13:17
İYİ Partili Taş: Alparslan Türkeş'in Kabrinde Yaşananlar Üzücü

İYİ Partili Taş'ın Açıklamaları

İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı Ayyüce Türkeş Taş, MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyareti sırasında yaşanan olaylara ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Taş, "Olacak, kabul edilecek, anlatılacak, konuşulacak bir şey değil. Türkiye'de bu tür olayların yaşanması üzücü." dedi.

Özel Günlerin Anlamı

Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaretindeki olayları değerlendiren Taş, "Dün, 3 Mayıs Türkçüler Günü, merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'in Türk siyasetine ilk adım attığı gün. Biz isteriz ki, Türkeş ailesi olarak, Alparslan Türkeş'in mezarına böyle özel günlerde özellikle milyonlar aksın." ifadelerini kullandı.

Taş, kendi ziyaretinde yaşananları şöyle anlattı: "Ben de zaten rutin babamın mezarına gidiyorum. Özel günlerde ekstra gitmeye gayret ediyorum. Dün sabah gidememiştim. Akşam bizim Türklük şöleni bitince yol üzerinde uğrayalım dedik. Orada bir kalabalık gördük. Ben, danışmanım ve şoför vardı arabada. Arabadan indik, 'giremezsiniz' dediler. 'Hayırdır niye giremiyoruz?' dedik. Yani ben bastım girdim, o kalabalığı geçtim ama arkada kalanlara maalesef istenmeyen şey oldu."

Geleceğe Dönük Önlemler Gerekiyor

Taş, olayların üzüntü verici olduğunu belirterek, "Bu konuda ciddi adımlar atılıp önlemler alınması gerekiyor. Hiçbir kimse devletten büyük değildir. Kimse, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin emniyetinden, hakiminden, savcısından büyük değildir. Benim bunu kabul etmem mümkün değildir." şeklinde konuştu.

Olayın Detayları

Soru üzerine, olayda ağır yaralananın olmadığını açıklayan Taş, "Bu insanlar bu gücü nereden alıyor, bu gücü nasıl böyle fütursuzca kullanabiliyorlar, emniyet güçlerinden nasıl korkmuyorlar?" ifadelerini kullandı. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı'na teşekkür ettiğini belirten Taş, saldırganları daha önce görmediğini dile getirdi.

İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı Ayyüce Türkeş Taş, babası ve MHP'nin...

İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı Ayyüce Türkeş Taş, babası ve MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyareti sırasında yaşananlara ilişkin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı Ayyüce Türkeş Taş, babası ve MHP'nin...

İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı Ayyüce Türkeş Taş, babası ve MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyareti sırasında yaşananlara ilişkin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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