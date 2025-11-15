İzmir Bayraklı'da Aile Kavgası: 1 Ölü, 4 Tutuklama

İzmir Bayraklı'da aile kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Olayın ayrıntıları

Olay, 11 Kasım akşamı saat 20.15 sıralarında İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçla iş yerine yaklaşan şüpheliler H.E.'nin bulunduğu mekâna ateş açtı.

Saldırıda, iş yeri sahibi H.E., oğlu S.E. ile müşteri olarak bulunan S.D. ve Y.D.'ye kurşun isabet etti. Saldırganlar olay yerinden araçla kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde H.E.'nin ağır yaralandığı, S.E., S.D. ve Y.D.'nin vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi. Ağır yaralanan H.E., ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne; diğer üç yaralı ise Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan H.E., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi süren yaralılardan S.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Gözaltılar ve tutuklamalar

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu olaya karıştığı tespit edilen D.D. (72), E.D. (39), M.D. (43), A.D. (41), N.D. (34), B.D. (19), S.D. (17) ve E.E. (25) kısa sürede yakalandı. Yapılan incelemede tarafların akraba olduğu ve olayın aile içi nedenlerden kaynaklandığı belirlendi.

Şüphelilerden E.E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.D., N.D., B.D. ve S.D. tutuklanırken; D.D., A.D. ve E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma sürüyor.

