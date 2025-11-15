İzmir Bayraklı'da Aile Kavgası Cinayetle Bitti: Görüntüler Ortaya Çıktı

İzmir Bayraklı'da aile kavgası kanlı bitti

İzmir’in Bayraklı ilçesinde meydana gelen aile kavgasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayda 9 kişi gözaltına alınmış, 4 kişi de tutuklanmıştı.

Olayın gelişimi

Olay, 11 Kasım akşamı saat 20.15 sıralarında Bayraklı ilçesine bağlı Çay Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, araç ile H.E.’nin iş yerine yaklaşan şüpheli şahıslar, silahla ateş açtı. Saldırganların silahından çıkan kurşunlar, iş yerinin önünde bulunan mekan sahibi H.E., oğlu S.E. ile müşteri olarak iş yerine gelen S.D. ve Y.D.'ye isabet etti.

Olayın ardından saldırganlar araçla bölgeden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde H.E.’nin ağır yaralandığı, S.E., S.D. ve Y.D.’nin vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi.

Ağır yaralanan H.E., ambulans ile İzmir Şehir Hastanesi’ne, diğer üç yaralı ise Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan H.E., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi süren yaralılardan S.E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Görüntüler ortaya çıktı

Meydana gelen kavganın güvenlik kamerası görüntüleri de incelendi. Kamera kayıtlarında iki ticari araçla olay yerine gelen şüphelilerin, silah ve bıçaklarla iş yerine geldikleri, yaşanan arbedenin ardından olay yerinden ayrıldıkları anlar yer aldı.

Gözaltılar ve tutuklamalar

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmaları sonucu olaya karıştıkları belirlenen D.D. (72), E.D. (39), M.D. (43), A.D. (41), N.D. (34), B.D. (19), S.D. (17) ve E.E. (25) kısa süre önce yakalandı. Yapılan incelemelerde tarafların birbirleriyle akraba oldukları ve olayın aile içi nedenlerden kaynaklandığı tespit edildi.

Şüphelilerden E.E., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.D., N.D., B.D. ve S.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken; D.D., A.D. ve E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

