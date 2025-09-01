DOLAR
İzmir Çiğli'de silahlı saldırı: 6 şüpheli gözaltında

Çiğli Şirintepe'de Yılmaz Doğan'ın silahla öldürülmesiyle ilgili V.K. başta olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı; emniyetteki işlemler sürüyor.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 14:30
İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili polis ekipleri olayla bağlantılı 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayın ayrıntıları

Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi 8177 Sokak'ta dün gece saatlerinde Yılmaz Doğan'ın (43) silahla vurulması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin V.K. (29) olduğunu belirledi.

Polis, şüpheli ile ona yardım ettikleri iddia edilen S.Ş, K.A.T, M.A, A.D. ve Y.T'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

