İzmir Çiğli'de silahlı saldırı: 6 şüpheli gözaltında
İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili polis ekipleri olayla bağlantılı 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Olayın ayrıntıları
Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi 8177 Sokak'ta dün gece saatlerinde Yılmaz Doğan'ın (43) silahla vurulması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin V.K. (29) olduğunu belirledi.
Polis, şüpheli ile ona yardım ettikleri iddia edilen S.Ş, K.A.T, M.A, A.D. ve Y.T'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.