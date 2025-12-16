DOLAR
Kastamonu'da kamyonet şarampole devrildi: 7 işçi yaralandı

Kastamonu Seydiler-Ağlı yolu Çırdak köyü mevkiinde 52 AFH 805 plakalı kamyonetin kar nedeniyle kayıp devrilmesi sonucu sürücü ve 6 işçi dahil 7 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 11:50
Seydiler-Ağlı kara yolu Çırdak köyü mevkiinde kaza

Kastamonu'da, kar yağışı nedeniyle kayma sonucu bir kamyonetin şarampole devrilmesi neticesinde 7 işçi yaralandı.

Kaza, Seydiler-Ağlı kara yolu Çırdak köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü O.E. idaresindeki 52 AFH 805 plakalı kamyonet, kar nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı.

Kazada sürücü ile kamyonette bulunan E.A., Y.K., İ.E., Ş.E.K., İ.B. ve İ.D. isimli işçiler yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kamyonetten etrafa saçılan malzemeler başka bir araca yüklendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

