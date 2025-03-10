İzmir'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

İzmir Buca'daki Bıçaklı Kavga Can Aldı

İzmir'in Buca ilçesinde yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Efeler Mahallesi'nde, iki grup arasında "laf atma" nedeniyle çıkan tartışma hızla büyüdü.

Tartışmanın Sonucu Kanlı Bitti

Tartışma sırasında C.K.Ö., İsmail Kaan D. (23), yanında bulunan M.D. (28) ve K.A.K. (31) isimli şahısları bıçakla yaraladı. Olayın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

İsmail Kaan D.'nin Hayatı Kaybedildi

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen İsmail Kaan D. olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası polis, zanlı C.K.Ö. ile birlikte C.P. (27) ve İ.A (19) isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin Tutuklanması

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Burada yapılan işlemlerin ardından C.K.Ö. tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.