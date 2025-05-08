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İzmir'de CHP Gençlik Kolları Başkanı ve 3 Kişi Tutuklandı

CHP Kemalpaşa Gençlik Kolları Başkanı ve 3 kişi, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklandı.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 23:08
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 23:08
İzmir'de CHP Gençlik Kolları Başkanı ve 3 Kişi Tutuklandı

İzmir'de Tutuklama Şoku: CHP Gençlik Kolları Başkanı ve 3 Arkadaşına Hakaret Suçlaması

İzmir'de, CHP Kemalpaşa Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Deviren ve beraberindeki 3 kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli yazılar yazdıkları iddiasıyla tutuklandı.

Polis ekipleri, gece saatlerinde aldıkları ihbar üzerine, ilçe merkezinde farklı noktalarda düzenledikleri operasyonla 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelilerin isimleri ise A.D.B, B.İ. ve İ.S. olarak belirlendi.

Gözaltına alınan 4 kişinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğinde, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından tutuklama kararı ile karşılaştı.

Bu olay, yerel kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve siyasi tartışmalara yol açtı.

İzmir'de, duvarlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli yazılar yazılmasına...

İzmir'de, duvarlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli yazılar yazılmasına ilişkin gözaltına alınan CHP Kemalpaşa İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Deviren ve beraberindeki 3 kişi tutuklandı.

İzmir'de, duvarlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli yazılar yazılmasına...

İzmir'de, duvarlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli yazılar yazılmasına ilişkin gözaltına alınan CHP Kemalpaşa İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Deviren ve beraberindeki 3 kişi tutuklandı.

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