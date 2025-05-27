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İzmir'de Dekoratif Beton Kemerin Yıkılmasıyla Hayatını Kaybeden Doktor ve Eşi İçin Tören Düzenlendi

İzmir'deki beton kemerin yıkılması sonucu hayatını kaybeden çocuk doktoru Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı için tören yapıldı.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 14:24
İzmir'de Dekoratif Beton Kemerin Yıkılmasıyla Hayatını Kaybeden Doktor ve Eşi İçin Tören Düzenlendi

İzmir'de Trajik Olay Sonrası Tören Düzenlendi

İzmir'in Menemen ilçesinde, dekoratif beton kemerin yıkılması sonucu hayatını kaybeden çocuk doktoru Mehmet Fatih Baltacı (35) ve eşi Güler Baltacı (35) için İzmir Şehir Hastanesi'nde bir tören gerçekleştirildi.

Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazeler, hastane bahçesine getirildi. Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Burak Öztop, Mehmet Fatih Baltacı'nın geçen yıl Van'dan İzmir'e tayin olduğunu belirterek, “35 yaşında, hayatının ve mesleğinin en verimli çağında aramızdan ayrıldı. Henüz tamamlayacak çok hayali, iyileştirecek daha çok hastası varken tarifsiz bir üzüntüyle sevenlerine veda etti.” dedi.

Yaralı Kalpler ve İhmal İddiaları

Okunan duaların ardından Baltacı çiftinin cenazeleri, hava yolu ile Ankara'ya gönderildi. Çiftin cenazeleri, yarın Gölbaşı Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Törene, İzmir Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Orhan Gökalp, sağlık çalışanları ve çiftin yakınları katıldı. Tören sonrasında, doktor Mehmet Fatih Baltacı'nın babası Ali Rıza Baltacı, ihmal olduğunu düşündüğünü belirterek, “Demek ki ihmal var orada. Sağlam yapılmayan bir şey. Büyük ihmal var. Basın olarak sizlerden ricam, hukuksal ve idari yönden tüm aşamaların takip edilmesini istiyorum.” şeklinde konuştu.

Üzücü Bir Kaybın Ardında Yatan Gerçekler

Baltacı'nın amcasının oğlu Mahir Baltacı, kuzeninin küçük yaştan beri doktor olmayı hayal ettiğini, bunun için zorluklarla mücadele ettiğini ifade ederek, “Ne desek boş. İkisi de çok genç. Çocukları yetim ve öksüz kaldı.” dedi.

Olay, Yahşelli Mahallesi'nde 25 Mayıs Pazar günü gerçekleşti. Bir anaokulunun kahvaltı organizasyonu sonrası düğün salonunun dekoratif beton kemeri yıkılmış, Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı, enkazın altında kalmıştı. İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çiftten Mehmet Fatih Baltacı aynı gün, Güler Baltacı ise bir gün sonra hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, işletme yetkilisi N.C., eşi G.C. ve oğulları I.C.'yi gözaltına almış, I.C. mahkemece tutuklanmıştır.

İzmir'in Menemen ilçesinde düğün salonunun dekoratif beton kemerinin yıkılması sonucu doktor...

İzmir'in Menemen ilçesinde düğün salonunun dekoratif beton kemerinin yıkılması sonucu doktor hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde düğün salonunun dekoratif beton kemerinin yıkılması sonucu doktor...

İzmir'in Menemen ilçesinde düğün salonunun dekoratif beton kemerinin yıkılması sonucu doktor hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

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