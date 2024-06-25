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İzmir'de emsal karar! Maaş kesintisi mahkeme kararıyla iptal edildi

İzmir'deki bir alışveriş merkezinde (AVM) çalışan Emrah Aksın'ın, sigara içtiği gerekçesiyle maaşından kesilen cezanın mahkeme tarafından iptal edilmesi, işçiler için emsal teşkil edecek bir karara dönüştü. Mahkeme, işverenin, çalışanlarından kaynaklanan maddi zararları ancak kanunda belirtilen şartlar altında maaş kesintisiyle tahsil edebileceğine hükmetti.

Yayın Tarihi: 25.06.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 10:18
İzmir'de emsal karar! Maaş kesintisi mahkeme kararıyla iptal edildi

İzmir'de bir mağaza çalışanı olan Emrah Aksın, sigara içtiği gerekçesiyle maaşından kesilen 3 bin TL'lik cezanın iptali için açtığı davayı kazandı. Mahkemenin verdiği bu karar, iş hukuku açısından emsal teşkil ederken, benzer durumda olan binlerce işçiye umut ışığı oldu.

MAHKEME'DEN EMSAL KARAR

İzmir'de bir AVM'de mağaza çalışanı olarak görev yapan Aksın, açık hava bölümünde sigara içtiği gerekçesiyle AVM yönetimi tarafından iş yerine yazılan 3 bin TL'lik cezanın maaşından kesilmesi üzerine hukuki mücadele başlattı. Aksın, kesintinin iptal edilmesi için hem çalıştığı firma hem de AVM yönetimiyle görüştü ancak bir sonuç alamadı. Bunun üzerine avukatı Cansu Akkaş aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı.

İŞ MAHKEMESİ KARARI: KESİNTİ KANUNLARA AYKIRI

Karşıyaka 2. İş Mahkemesi'nde görülen davada 13 Haziran'da çıkan kararla, işverenin çalışanı nedeniyle uğradığı maddi zararın tahsili için ancak İş Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde maaştan kesinti yapabileceğine hükmedildi. Mahkeme, Emrah Aksın'ın maaşından yapılan kesintinin iptaline karar verdi.

AKSIN: BU KARAR BİNLERCE İŞÇİYİ İLGİLENDİRİYOR

Emrah Aksın, mahkeme kararının ardından yaptığı açıklamada, "AVM yönetimi ile çalıştığım firmaya durumu ilettim ancak sonuç alamadım. Kendilerini haklı buldular. Konuyu yargıya taşıdım ve kazandım. Karar sadece benim için değil, benzer şekilde haksız kesintiye uğrayan binlerce işçi için de emsal teşkil ediyor" dedi.

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