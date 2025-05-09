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İzmir'de Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Çalıştayı Gerçekleşti

İzmir'de düzenlenen Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Çalıştayı, toplumsal eşitliğin önemi üzerinde durdu.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 17:31
İzmir'de Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Çalıştayı Gerçekleşti

İzmir'de Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Çalıştayı Gerçekleşti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan, eşit ve müreffeh bir toplum olmanın yanı sıra sürdürülebilir kalkınmanın ancak kadın erkek eşitliği ile sağlanacağına dikkat çekti. Erdoğan, bu açıklamayı İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve İzmir, Aydın ile Manisa illerini kapsayan 'Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Çalıştayı'nın açılışında yaptı.

Erdoğan, üniversitelerdeki kadın öğrenci oranının %53 ile erkekleri geçtiğini belirterek, akademideki kadın oranının %47 ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını ifade etti. Ayrıca, kadınların değişim ve dönüşüm sürecinden korkmadıklarını vurguladı.

Bu bağlamda, kadınların öncelikle kendilerini, sonra ailelerini ve çevrelerini değiştirme gücüne sahip olduğunu belirten Erdoğan, 'Bu kadının değiştirme gücüdür. Nitekim bütün dengeler kadınlar üzerinden gerçekleşir.' diyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüne atıfta bulundu.

Erdoğan, Türkiye'de son 22 yılda kadın erkek fırsat eşitliğini sağlama amacıyla birçok reform yapıldığını da hatırlatarak, 'Komisyon olarak farkındayız ki eşit ve müreffeh bir toplum olmanın ve sürdürülebilir kalkınmayı başarmanın yolu, kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel alanda var olmasından geçer.' dedi.

Komisyon üyesi ve AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı da İzmir'deki kadınların toplumsal hayatta, sanatta, akademide ve iş dünyasında ne kadar etkili olduğunu ifade ederek, bununla gurur duyduklarını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları için desteklenmelerinin önemine değindi.

Konuşmaların ardından katılımcılara yönelik çeşitli sunumlar gerçekleşti.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu tarafından İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde, İzmir...

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu tarafından İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde, İzmir, Aydın ve Manisa'yı kapsayan "Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Çalıştayı" düzenlendi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu tarafından İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde, İzmir...

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu tarafından İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde, İzmir, Aydın ve Manisa'yı kapsayan "Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Çalıştayı" düzenlendi.

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