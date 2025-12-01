İzmir'de Rekor: 2 milyon 309 bin 774 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

İzmir'de narkotik ekiplerinin Karabağlar'daki operasyonda 2 milyon 309 bin 774 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 09:56
Karabağlar'da düzenlenen operasyonda torbacı ağı hedef alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ilçesinde iki farklı adreste operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 2 milyon 309 bin 774 adet sentetik uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Ele geçirilen miktarın, kentte tek seferde ele geçirilen en yüksek sentetik uyuşturucu hap olduğu belirtildi.

Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

