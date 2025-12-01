İzmir'de Rekor: 2 milyon 309 bin 774 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Karabağlar'da düzenlenen operasyonda torbacı ağı hedef alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ilçesinde iki farklı adreste operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 2 milyon 309 bin 774 adet sentetik uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Ele geçirilen miktarın, kentte tek seferde ele geçirilen en yüksek sentetik uyuşturucu hap olduğu belirtildi.

Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

