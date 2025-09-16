İzmir'de Serpil Erfındık cinayetinde iki kamu görevlisinin 7 ay 15'er günlük cezaları kesinleşti

İzmir'de Serpil Erfındık cinayetinde iki kamu görevlisinin cezaları onandı

Mahkeme kararı

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi, Z.Y. ile R.K.S'ye verilen 7 ay 15'er gün hapis cezalarını ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını hukuka uygun buldu. Daire, diğer 6 sanığın ise görevi kötüye kullanmak suçunu işlemediğine ilişkin yerel mahkemenin takdir ve kanaatini onadı.

Davanın geçmişi

Dokuz Eylül Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim görevlisi Serpil Erfındık, 15 Aralık 2013'te uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Vedat Atik tarafından bıçakla öldürülmüştü. Faile, eski eşini öldürmenin yanında zincirleme tehdit ve maktulün cep telefonunu çalma suçlarından toplam 28 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası verilmişti.

Aile, kamu çalışanlarının görevlerini ihmal ettiklerini ileri sürerek şikayette bulunmuş; soruşturma izni verilmemesi üzerine Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunulmuştu. Anayasa Mahkemesi, 29 Eylül 2021'de yaşam hakkının korunması ve etkili soruşturma yükümlülüğü kapsamında ihlal kararı vermişti.

Karar sonrası aralarında dönemin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Z.Y.'nin de bulunduğu 8 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni çıkarılarak İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. 22 Mart 2024'te görülen duruşmada sanıklar A.İ.Ö, G.İ, B.B, M.F.O, S.S. ve İ.Ö.'nün beraatine; Z.Y. ile R.K.S'ye verilen 9 ay 15 gün hapis cezalarının iyi hal indirimi uygulanarak 7 ay 15'er güne indirildiğine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiğine hükmedilmişti.