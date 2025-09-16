İzmir'de Serpil Erfındık cinayetinde iki kamu görevlisinin 7 ay 15'er günlük cezaları kesinleşti

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, Serpil Erfındık davasında Z.Y. ve R.K.S'nin 7 ay 15'er günlük hapis cezalarını ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını onadı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 14:06
İzmir'de Serpil Erfındık cinayetinde iki kamu görevlisinin 7 ay 15'er günlük cezaları kesinleşti

İzmir'de Serpil Erfındık cinayetinde iki kamu görevlisinin cezaları onandı

Mahkeme kararı

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi, Z.Y. ile R.K.S'ye verilen 7 ay 15'er gün hapis cezalarını ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını hukuka uygun buldu. Daire, diğer 6 sanığın ise görevi kötüye kullanmak suçunu işlemediğine ilişkin yerel mahkemenin takdir ve kanaatini onadı.

Davanın geçmişi

Dokuz Eylül Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim görevlisi Serpil Erfındık, 15 Aralık 2013'te uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Vedat Atik tarafından bıçakla öldürülmüştü. Faile, eski eşini öldürmenin yanında zincirleme tehdit ve maktulün cep telefonunu çalma suçlarından toplam 28 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası verilmişti.

Aile, kamu çalışanlarının görevlerini ihmal ettiklerini ileri sürerek şikayette bulunmuş; soruşturma izni verilmemesi üzerine Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunulmuştu. Anayasa Mahkemesi, 29 Eylül 2021'de yaşam hakkının korunması ve etkili soruşturma yükümlülüğü kapsamında ihlal kararı vermişti.

Karar sonrası aralarında dönemin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Z.Y.'nin de bulunduğu 8 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni çıkarılarak İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. 22 Mart 2024'te görülen duruşmada sanıklar A.İ.Ö, G.İ, B.B, M.F.O, S.S. ve İ.Ö.'nün beraatine; Z.Y. ile R.K.S'ye verilen 9 ay 15 gün hapis cezalarının iyi hal indirimi uygulanarak 7 ay 15'er güne indirildiğine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiğine hükmedilmişti.

İLGİLİ HABERLER

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
UNICEF: Gazze Şeridi'nde 26 bin çocuk akut yetersiz beslenme tedavisine ihtiyaç duyuyor
2
Gazze'de can kaybı 64 bin 964'e yükseldi — Son 24 saatte 59 ölü
3
İzmir'de Serpil Erfındık cinayetinde iki kamu görevlisinin 7 ay 15'er günlük cezaları kesinleşti
4
Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü
5
16 Ülkeden Ortak Çağrı: Küresel Sumud Filosu'nun Güvenliği Sağlanmalı
6
Özlem Zengin: AK Parti'nin Adana'da Türkiye Liderliği ve Gazze Vurgusu
7
Yozgat'ta Su Kuyusuna Düşen İnek İş Makinesiyle Kurtarıldı

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa