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İzmir'deki Elektrik Kazasında 42 Kişiye Hapis İstemi

İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili 42 kişi hakkında hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 10:27
İzmir'deki Elektrik Kazasında 42 Kişiye Hapis İstemi

İzmir'de Elektrik İhmalinin Sonucu: 42 Kişiye 22,5 Yıl Hapis İstemi

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen ve iki kişinin ölümüne yol açan elektrik kazası sonrası, 42 kişi hakkında 22,5 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Olayın Gelişimi

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin ihmalleri ve teknik kusurları dikkat çekici bir şekilde değerlendirildi. Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44), 12 Temmuz'daki sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybetmişti.

İddianamede Sunulan Bulgular

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmada hazırladığı belgelerde, Gediz Elektrik ve İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) adlı kuruluşların olayda ağır kusura sahip olduğu belirtilirken, vefat edenlerin tehlikeli bir hareket içinde olmadığı vurgulandı. Olayın meydana geldiği gün, ızgaraların bakımının yapılmadığı ve dolayısıyla suyun tahliye olamadığı tespit edildi.

Şüphelilerin Savunmaları

İZSU'nun Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, yaşanan olaylara doğrudan müdahale edilmesinin kendisi için mümkün olamayacağını ifade etti. Gediz Elektrik Genel Müdürü Uğur Yüksel ise, olay sonrası kuruma ait onarım işlemlerine dair bilgileri ancak soruşturma açıldıktan sonra öğrendiğini vurguladı.

Mahkeme Süreci

Olayla ilgili başlatılan soruşturma neticesinde 51 şüpheliden 48'i gözaltına alındı. 14 şüpheli tutuklandı, biri ise itiraz sonucu serbest bırakıldı. Cumhuriyet savcısı, 42 şüpheli için "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla ağır ceza talep etti.

Özge Ceren Deniz'in ailesinin avukatı Ayşe Sarıçiçek ise ev hapsinde bulunan şüphelilerden birinin bulunmadığını ve tutuklanma talebinde bulunduklarını açıkladı.

Sonuç

Bu talihsiz olay, elektrik alt yapısındaki ihmallerin sonuçlarını gözler önüne sererken, kazanın ardından yaşanan gelişmeler ışığında hukuk sürecinin nasıl ilerleyeceği merakla beklenmektedir.

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